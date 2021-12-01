Премьера в Камерном театре Малыщицкого: абьюз-кабаре «Дон Хиль Зеленые Штаны»

3 и 4 декабря в Камерном театре Малыщицкого состоится премьера спектакля «Дон Хиль Зеленые Штаны». Жанр спектакля обозначен как абьюз-кабаре.
Сюжет испанской комедии, написанной драматургом Тирсо де Молиной в XVII веке, с переодеваниями, милыми путаницами, сложносочиненными любовными перипетиями и попутным документированием общественных нравов, режиссер Петр Шерешевский адаптировал к нашей реальности, обнаружив массу актуальных тем.
Говорить в новом спектакле Камерного театра Малыщицкого будут о феминизме, абьюзе, нарциссизме, гендере, объективации, сексе и любви. История Дона Хуана, Доньи Хуаны, Дона Мартина и других действующих лиц пьесы послужит фоном, фабулой отношений героев наших дней. А сам текст режиссер придумывал вместе с артистами, наполнив его как психоаналитической терминологией, так и массой масскультных и поп-культурных аллюзий и реминисценций на кино, литературу, новости и т.д.
Небольшое театральное пространство художник Надежда Лопардина превратит в некую комнату, интерьер которой состоит из матрасов, большого розового кролика, пианино и еще целого набора музыкальных инструментов, которых хватило бы на пару-тройку коллективов. Монологи, произносимые артистами в микрофон, будут сниматься на видеокамеры и оттуда транслироваться на монитор, также расположенный на сцене. Зрителей тоже постараются вовлечь в происходящее: исполнители будут взаимодействовать с залом, обращаясь к нему то от своего имени, то имени своих персонажей.
В спектакле заняты: Светлана Грунина, Андрей Жилин, Дарья Змерзлая, Алина Кикеля, Владислав Мезенин, Александр Худяков, Максим Шишов.
Начало в 19:00.
18+
Наталия Эфендиева