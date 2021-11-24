Петербуржцам покажут работы старых мастеров — Рембрандта, Дюрера, Питера де Хоха и других — из частных коллекций

Выставка «Путешествие во времени. Старые мастера» в Музее-усадьбе Державина — шанс увидеть редкие работы старых мастеров — Рембрандта, Дюрера, Питера де Хоха, Франческо Морандини и других — западноевропейскую живопись и графику XIV–XVIII веков. Вещи, которые представят на экспозиции, находятся в частных собраниях, некоторые никогда не видел широкий зритель. Всего в музее представят сорок шесть работ.

На выставке будет, например, полотно голландского мастера Питера де Хоха (1624–1684) «Хозяйка и служанка в интерьере». Де Хох — один из видных «малых голландцев», вы можете знать его по работам на экспозициях Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина . Для него характерно тонкое письмо, техничная передача фактуры и тёплое внимание к голландскому быту «Золотого века».

Также среди экспонатов будет «Мадонна с младенцем и грушей» Франческо Верла (1470–1521). Верла — представитель умбрийской школы, как и, например, Рафаэль. Для художников этой школы характерны лиризм, светлый колорит, общая благостная интонация. Не так давно в Эрмитаже показывали работы из Национальной галереи Умбрии, а до этого прошла масштабная выставка, посвящённая Рафаэлю, — так что «Мадонна с младенцем и грушей» может стать дополнением к уже виденным вещам. Впрочем, так можно сказать про многие работы с экспозиции.



Выставку будет сопровождать программа мероприятий, подробности — на сайте музея. Выставка «Путешествие во времени. Старые мастера» пройдёт в Восточном корпусе Музея-усадьбы Г. Р. Державина с 1 декабря 2021 по 31 мая 2022. Для входа в музей нужен QR-код о вакцинации от COVID-19 или о недавно перенесённой инфекции.



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Анастасия Семенович

