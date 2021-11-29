В Петербурге пройдет фестиваль научно-популярных фильмов «Мир знаний»

С 1 по 6 декабря в Петербурге пройдет XVI Международный кинофестиваль научно-популярных фильмов «Мир знаний». Покажут больше полусотни фильмов: одни — уже засветившиеся на важных мировых фестивалях, другие — премьерные, третьи — вообще из XIX века длиной в полтора десятка секунд: например, ожившие фотопластинки снятого в 1882 году транзита Венеры. Будут лекции, ретроспективы и детская программа. Некоторые события 12+, некоторые 18+.

Тема фестиваля в этом году — космос, потому как 60-летие полета Гагарина, но космос — это скорее повод поразмышлять о том, как изменилось наше воображение, говорят устроители, Киностудия им. Горького и книжный магазин «Порядок слов» (центральная лекционная площадка). В широком смысле темой космоса можно объединить что угодно: фильм про «отца водородной бомбы» Сахарова — и про «отца киборгов» невролога Фила Кеннеди, который в конце 1990-х вживил электроды в мозг парализованного человека, и тот смог управлять курсором мыши. Финскую ученую, которой Объединенные Арабские Эмираты «заказали» дожди над пустыней, — и музыканта, который сам узнает и нам рассказывает, как звук может нами управлять. Человека, страдающего хронической бессонницей, который исследует ее с помощью сомнологов, — и молодого парня с редким генетическим заболеванием, который испытывает на себе экспериментальное лечение.

