«Балтийский дом» представит «Сцены из Мертвого дома» по Достоевскому

4 и 5 декабря в театре «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Сцены из Мертвого дома» по роману Достоевского «Записки из Мертвого дома», в основе которого — опыт, пережитый писателем в Омском остроге, где на протяжении нескольких лет он отбывал наказание по делу петрашевцев, и наблюдения за сокамерниками и надзирателями.

Главному герою произведения, и альтер эго автора, — осужденному за убийство своей жены Александру Петровичу Горянчикову — едва ли не ежедневно приходится лицезреть как различные проявления человеческой низости, так и душевной щедрости. Вернувшись с каторги, Горянчиков принимается вести дневник, превращающийся в галерею портретов — виновных и невинных, хладнокровных убийц и матерых контрабандистов, лихих воров и интеллигентных фальшивомонетчиков, добродушных дворян и мудрых крестьян.

Режиссер Рача Махатаев построил спектакль по двухчастному принципу: первая часть представляет собой пространство того самого Мертвого дома и его обитателей, вторая — госпиталь, где души арестантов могут воскреснуть. В соответствии с постановочным решением придумана и сценография (художник — Ильшат Вильданов). Острог обозначат грубой тканью, которой затянут сцену, а лазарет окрасят в слепящий белый цвет.



Помимо заключенных и плац-майора в спектакле будет неожиданный герой — маленькая собачка с вечно поджатым хвостом, которая выведет повествование в поэтическое пространство. Она будет единственным другом Горянчикова и всех остальных, потому что принимает и любит каждого безусловной любовью.



В спектакле заняты Сергей Андрейчук, Владимир Бойков, Роман Дряблов, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Александр Кабанов, Алексей Кормилкин, Александр Муравицкий, Александр Чередник.



Спектакль создан в рамках проекта «Экспериментальная Сцена. Плюс».



Начало в 19:30.



16+



Наталия Эфендиева

