FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.97р83.84р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

«Балтийский дом» представит «Сцены из Мертвого дома» по Достоевскому

0
Печать

4 и 5 декабря в театре «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Сцены из Мертвого дома» по роману Достоевского «Записки из Мертвого дома», в основе которого — опыт, пережитый писателем в Омском остроге, где на протяжении нескольких лет он отбывал наказание по делу петрашевцев, и наблюдения за сокамерниками и надзирателями.

Фото: Дмитрий Ахмеров, фото предоставлено театром
ПоделитьсяПоделиться

Главному герою произведения, и альтер эго автора, — осужденному за убийство своей жены Александру Петровичу Горянчикову — едва ли не ежедневно приходится лицезреть как различные проявления человеческой низости, так и душевной щедрости. Вернувшись с каторги, Горянчиков принимается вести дневник, превращающийся в галерею портретов — виновных и невинных, хладнокровных убийц и матерых контрабандистов, лихих воров и интеллигентных фальшивомонетчиков, добродушных дворян и мудрых крестьян.

Режиссер Рача Махатаев построил спектакль по двухчастному принципу: первая часть представляет собой пространство того самого Мертвого дома и его обитателей, вторая — госпиталь, где души арестантов могут воскреснуть. В соответствии с постановочным решением придумана и сценография (художник — Ильшат Вильданов). Острог обозначат грубой тканью, которой затянут сцену, а лазарет окрасят в слепящий белый цвет.

Помимо заключенных и плац-майора в спектакле будет неожиданный герой — маленькая собачка с вечно поджатым хвостом, которая выведет повествование в поэтическое пространство. Она будет единственным другом Горянчикова и всех остальных, потому что принимает и любит каждого безусловной любовью.

В спектакле заняты Сергей Андрейчук, Владимир Бойков, Роман Дряблов, Алла Еминцева, Юрий Елагин, Александр Кабанов, Алексей Кормилкин, Александр Муравицкий, Александр Чередник.

Спектакль создан в рамках проекта «Экспериментальная Сцена. Плюс».

Начало в 19:30.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: Дмитрий Ахмеров, фото предоставлено театром

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1