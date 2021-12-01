Джазовый онлайн-фестиваль IDJazz Spb второй раз пройдет в Петербурге

Наш город уже во второй раз станет площадкой для международного онлайн-фестиваля джазовой музыки IDJazz Spb. Мероприятие будет идти два дня, 4 и 5 декабря. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте и в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте» с 19:00. (12+)
За два дня зрители смогут услышать лучших джазовых артистов из Аргентины, Гамбии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Эстонии, Японии и многих других стран пяти континентов планеты.
Хедлайнерами станут: американская джазовая певица, обладательница десяти «Грэмми» Джанис Сигел, мультиинструменталистка и композитор Сона Джобарте (Гамбия), Дэниел Пьяццолла (Аргентина), а также певица и солистка на тромбоне Обри Логан (США).
Автор: Aaron Cabrera from Pixabay
Россию на фестивале представят петербуржцы Arina Faul Funky Orchestra, дуэт трубача Вячеслава Гайворонского и Андрея Разина, трио Cool Train, в состав которого входит знаменитый контрабасист Владимир Волков, и другие.
Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»