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Джазовый онлайн-фестиваль IDJazz Spb второй раз пройдет в Петербурге

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Наш город уже во второй раз станет площадкой для международного онлайн-фестиваля джазовой музыки IDJazz Spb. Мероприятие будет идти два дня, 4 и 5 декабря. Смотрите онлайн-трансляцию на сайте и в группе «Фонтанки» во «ВКонтакте» с 19:00. (12+)

Фото: pixabay.com
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За два дня зрители смогут услышать лучших джазовых артистов из Аргентины, Гамбии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Эстонии, Японии и многих других стран пяти континентов планеты.

Хедлайнерами станут: американская джазовая певица, обладательница десяти «Грэмми» Джанис Сигел, мультиинструменталистка и композитор Сона Джобарте (Гамбия), Дэниел Пьяццолла (Аргентина), а также певица и солистка на тромбоне Обри Логан (США).

Автор: Aaron Cabrera from Pixabay

Россию на фестивале представят петербуржцы Arina Faul Funky Orchestra, дуэт трубача Вячеслава Гайворонского и Андрея Разина, трио Cool Train, в состав которого входит знаменитый контрабасист Владимир Волков, и другие.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

Фото: pixabay.com

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