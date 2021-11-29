Между прошлым и настоящим: Александринский театр приглашает на «Процесс»

3, 4 и 5 декабря на основной сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Процесс». Эта постановка станет второй работой одного из лидеров современной европейской сцены, художественного руководителя Венгерского Национального театра (Nemzeti Szinház) Аттилы Виднянского на исторической сцене Александринки. Предыдущая — «Преступление и наказание» — стала в определенном смысле подготовкой к «Процессу», спектаклю большой формы и полифонического звучания.

Иван Трус в роли Йозефа К.

Режиссер Виднянский впервые работает с текстом Франца Кафки. «Процесс» создавался в начале Первой мировой войны, что не могло не отразиться на его содержании. Атмосферу ужаса и страха, зыбкость и неясность существования, иррациональность событий немецкоязычный классик литературы XX века передает литературными выразительными средствами предельно точно и едва ли не физически осязаемо. Следом за выдающимся французским режиссером Жаном-Луи Барро Аттила Виднянский называет главного героя, по неясным причинам попадающего под каток государственной судебной машины, Гамлетом XX-го, а теперь уже и XXI века.

«Весь наш спектакль на грани. Реальность и сон. Прошлое и настоящее. Граница перехода — самое интересное», — говорит о будущей премьере Аттила Виднянский.



Фантасмагорию кафкианской реальности визуализирует художник-постановщик Мария Трегубова. Действие начнется на пустой сцене, но по мере развития событий заполнится разнообразными элементами декорации (винтовые лестницы, двери, камин и т.д.) и бытовыми предметами, в том числе и гипертрофированных размеров (чашки, игрушки, чемоданы, столы, стулья и т.п.).



В спектакле заняты Иван Трус, Юлия Соколова, Олеся Соколова, Сергей Мардарь, Елена Немзер, Игорь Волков, Виктор Шуралев, Игорь Мосюк, Валентин Захаров, Александр Лушин и другие.



Начало в 19:00.



18+



Наталия Эфендиева

