С блогера Била взыскали 27 тыс. руб. за простой автобусов из-за ДТП

Мировой суд Люблинского района столицы взыскал с Эдуарда Биля, известного как блогер Эдвард Бил, 27 000 рублей за задержку в движении автобусов после спровоцированного им ДТП.
«Мировой судья судебного участка № 255 удовлетворил иск Мосгортранса к Эдуарду Билю и постановил взыскать с него в пользу Мосгортранса убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей», — цитирует 24 ноября ТАСС решение суда.
В силу оно ещё не вступило, может быть обжаловано.
Блогер Эдвард Бил 1 апреля 2021 года в Москве на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в «Фольксваген». Женщина-водитель получила тяжёлые травмы. Всего в ДТП было вовлечено пять машин. Суд ограничил Билу свободу. За ним числилось более 500 нарушений. Суд Москвы вынес постановление главе городского управления МВД из-за бездействия в отношении блогера.
24 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что посты блогеров, выкладывающих в соцсетях видео с гонками, будут считаться доказательством их правонарушений. Она напомнила «недавние печальные события», видимо имея в виду ДТП с блогером Губденским. 20 ноября в Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП, виновником которого считается автоблогер Саид Губденский на BMW. Сам он погиб, как и его пассажир.