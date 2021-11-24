С блогера Била взыскали 27 тыс. руб. за простой автобусов из-за ДТП

Мировой суд Люблинского района столицы взыскал с Эдуарда Биля, известного как блогер Эдвард Бил, 27 000 рублей за задержку в движении автобусов после спровоцированного им ДТП.



«Мировой судья судебного участка № 255 удовлетворил иск Мосгортранса к Эдуарду Билю и постановил взыскать с него в пользу Мосгортранса убытки, причиненные простоем, в размере 26 106 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей, всего 27 089 рублей», — цитирует 24 ноября ТАСС решение суда.



В силу оно ещё не вступило, может быть обжаловано.

