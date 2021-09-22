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Главе столичного МВД вынесли постановление из-за Эдварда Била. Блогер много нарушал, а потом устроил массовое ДТП

Суд Москвы вынес частное постановление главе МВД из-за бездействия в отношении блогера Эдварда Била

Московский городской суд вынес частное постановление руководителю столичного МВД — из-за штрафов и бездействия в отношении блогера Эдварда Била, который стал виновником массового ДТП. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела и адвоката блогера Сергея Жорина.

По данным прокуратуры, камеры зафиксировали более 560 нарушений, совершенных машиной Била. В полиции установили, что на его машине были подложные номера, за три месяца он нарушил ПДД больше четырехсот раз. В Сети нашлось немало этому подтверждений — блогер снимал гонки по улицам Москвы и выкладывал их.

В июле суд ограничил Билу свободу: ему нельзя выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Помимо этого, ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.

Эдвард Бил, или Эдуард Биль, 1 апреля на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в «Фольксваген». Женщина-водитель, вред здоровью которой суд оценил как тяжёлый, была госпитализирована. Всего в ДТП было вовлечено пять машин.

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Комментарии (3)

hal9000
Балбес..сделал инвалидом человека из за дури в голове..зачем в Москве спортивные тачки??там разогнаться то негде..
Mr.Long
560 (пятьсот шестьдесят) нарушений? На машине с подложными номерами? В Москве?
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