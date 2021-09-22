Главе столичного МВД вынесли постановление из-за Эдварда Била. Блогер много нарушал, а потом устроил массовое ДТП

Московский городской суд вынес частное постановление руководителю столичного МВД — из-за штрафов и бездействия в отношении блогера Эдварда Била, который стал виновником массового ДТП. Об этом 22 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела и адвоката блогера Сергея Жорина.



По данным прокуратуры, камеры зафиксировали более 560 нарушений, совершенных машиной Била. В полиции установили, что на его машине были подложные номера, за три месяца он нарушил ПДД больше четырехсот раз. В Сети нашлось немало этому подтверждений — блогер снимал гонки по улицам Москвы и выкладывал их.

