На Садовом кольце в Москве после жёсткого ДТП из пяти машин напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы в реанимацию в тяжёлом состоянии увезли работницу Госдумы. Водитель спорткара с тёмной историей даёт показания.

По данным дептранса Москвы, женщина, которая была за рулём Volkswagen, находится в реанимации. РИА Новости со ссылкой на Ren TV передаёт, что речь идёт о консультанте Госдумы Марии Артемовой. Медики борются за её жизнь.

Кадры с камер наблюдения показали, как 1 апреля синяя Audi RS6, которая ехала по Новинскому бульвару, вылетела на встречную полосу и на скорости врезалась в другие автомобили.

По данным агентства, виновником аварии был блогер Эдвард Бил. Как пишет «Подъём», в его крови следов алкоголя не нашли, и сейчас проверяют на наркотики. «При этом очевидцы рассказали, что мужчина после столкновения перебрался на заднее сиденье машины и сделал вид, что водитель не он», — сообщает издание. На видео очевидцев мужчина уверяет, что автомобилем управлял его друг, а он якобы подъехал к месту ДТП уже после. «Эдвадру Билу 25 лет. В Москву он приехал из Молдавии, пытался зарабатывать как актер. Например, снимался в популярной передаче «Час суда», выходившей на одном из федеральных телеканалов. В одном эпизоде сыграл роль вернувшегося из тюрьмы заключенного. Однако больших денег это не приносило, поэтому Бил решил создать собственное «телевидение», сделав ставку на скандальные пранки», — описывает блогера РИА Новости.



Как выяснилось, с начала этого года синяя Audi RS6 была снята с учета и ездила по подложным номерам, водитель лихо колесил по улицам столицы, не боясь преследования. С января 2021 года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. «Мы считаем, что это было сделано сознательно», — заявили в департаменте транспорта Москвы и подчеркнули, что виновник аварии должен быть арестован. «Готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя», — отметили в ведомстве, добавив, что водитель заслуживает реального наказания в виде лишения свободы.

