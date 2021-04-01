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На Садовом кольце в Москве столкнулись пять машин. Виновник аварии ездил на подложных номерах и в этом году превысил скорость больше 400 раз

В массовом ДТП на Садовом кольце в столице тяжёлые травмы получила консультант Госдумы

На Садовом кольце в Москве после жёсткого ДТП из пяти машин напротив отеля Lotte Hotel в центре Москвы в реанимацию в тяжёлом состоянии увезли работницу Госдумы. Водитель спорткара с тёмной историей даёт показания.

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По данным дептранса Москвы, женщина, которая была за рулём Volkswagen, находится в реанимации. РИА Новости со ссылкой на Ren TV передаёт, что речь идёт о консультанте Госдумы Марии Артемовой. Медики борются за её жизнь.

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Кадры с камер наблюдения показали, как 1 апреля синяя Audi RS6, которая ехала по Новинскому бульвару, вылетела на встречную полосу и на скорости врезалась в другие автомобили.

Департамент транспорта Москвы

По данным агентства, виновником аварии был блогер Эдвард Бил. Как пишет «Подъём», в его крови следов алкоголя не нашли, и сейчас проверяют на наркотики. «При этом очевидцы рассказали, что мужчина после столкновения перебрался на заднее сиденье машины и сделал вид, что водитель не он», — сообщает издание. На видео очевидцев мужчина уверяет, что автомобилем управлял его друг, а он якобы подъехал к месту ДТП уже после.

«Эдвадру Билу 25 лет. В Москву он приехал из Молдавии, пытался зарабатывать как актер. Например, снимался в популярной передаче «Час суда», выходившей на одном из федеральных телеканалов. В одном эпизоде сыграл роль вернувшегося из тюрьмы заключенного. Однако больших денег это не приносило, поэтому Бил решил создать собственное «телевидение», сделав ставку на скандальные пранки», — описывает блогера РИА Новости.

Как выяснилось, с начала этого года синяя Audi RS6 была снята с учета и ездила по подложным номерам, водитель лихо колесил по улицам столицы, не боясь преследования. С января 2021 года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. «Мы считаем, что это было сделано сознательно», — заявили в департаменте транспорта Москвы и подчеркнули, что виновник аварии должен быть арестован. «Готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя», — отметили в ведомстве, добавив, что водитель заслуживает реального наказания в виде лишения свободы.

Массовое ДТП произошло недалеко от Смоленской площади, где 8 июня 2020 сбил человека актёр Михаил Ефремов. Его бывший адвокат Эльман Пашаев назвал западный участок Садового кольца проклятым, передаёт 360tv. «Проклятый участок. Я когда общался тогда (после ДТП с Михаилом Ефремовым — прим. ред.) со следователем, там очень часто бывают ДТП», — приводит слова Пашаева телеканал.

Фото: Департамент транспорта Москвы
Фото: Департамент транспорта Москвы

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Комментарии (14)

Kezevo
1 штраф в год за превышение 20кмч -приставы арестуют все счета, 400 штрафов приставы не видят! Закон как всегда для дураков
263836471
Нужна катапульта - отправлять таких в космос, с теслой гоняться по орбите - вечно...
kоt-obormot
Еще ни одного Эдика нормального не встречал. Все как на подбор - биллы.
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