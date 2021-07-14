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Суд ограничил свободу блогеру Билу за массовое ДТП в центре Москвы

Ощутить свободу и ветер в волосах за рулём автомобиля блогер Эдвард Бил, ставший виновником массового ДТП в центре Москвы, сможет не скоро.

«Приговором Пресненского районного суда города Москвы Эдуард Биль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — говорится в сообщении пресс-службы судов Петербурга 14 июля.

Лихачу, из-за неосторожности которого тяжело пострадал человек, нельзя выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, выезжать за пределы Москвы и Московской области и менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Помимо этого, суд запретил Билю заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 3 года.

Блогер 1 апреля на скорости 115 км/ч выехал на встречную полосу Новинского бульвара и врезался в «Фольксваген». Женщина-водитель, вред здоровью которой суд оценил как тяжёлый, была госпитализирована. Всего в ДТП было вовлечено пять машин.

В полиции установили, что на его машине были подложные номера, за три месяца он нарушил ПДД больше четырехсот раз. В Сети нашлось немало этому подтверждений — блогер снимал гонки по улицам Москвы и выкладывал их.

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Комментарии (5)

Igorius
Ну в общем да. Статью надо было озаглавить "Очередной подонок избежал наказания". В очередной раз наше "правосудие" отработало "как обычно". В такие моменты становиться по-настоящему грустно.
sakorol
я так думаю скоро он нарушит условку и поедет на реальны срок.Такие люди не успокоются
cupuyca
400 раз нарушил ПДД, подделал номера, устроил ДТП, причинив тяжкий вред здоровью. Суд в наказание запретил из дома выходить по ночам 😃
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