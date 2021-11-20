Появилось видео аварии с автоблогером Саидом Губденским. На кадрах машину заносит на мокрой дороге

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве 20 ноября. На кадрах видно, как BMW автоблогера Саида Губденского после перестроения заносит на мокром асфальте и выбрасывает на встречную полосу.

При этом нельзя сказать, что перед столкновением водитель совершал какой-то опасный маневр. Также стало известно имя пассажира BMW, который скончался по пути в больницу. Им оказался Заур Ибрагимов — президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана. В 2020 году он установил мировой рекорд на чемпионате России по драг-рейсингу в Чечне. BMW M4 под управлением Заура Ибрагимова смогла преодолеть 402 метра за 10,2 секунды.

Разбитую машину оттащили с дороги. В данный момент путь свободен для водителей. На месте аварии продолжают работать журналисты, но, например, опросить очевидцев им непросто — разговорчивых москвичей в сторону уводят друзья погибших.

BMW вылетела на встречную полосу неподалеку от станции метро «Кутузовская» около трех часов дня. Там она столкнулась с Mercedes и Volvo. Известно, что Mercedes принадлежит основателю компаний Aelita Software и Veeam Software Ратмиру Тимашеву, 168-й в списке Forbes среди российских бизнесменов.