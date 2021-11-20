Блогер на BMW в центре Москвы выехал на встречку. Погиб и он, и его пассажир

Автоблогер Саид Губденский попал в смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Один из автомобилей принадлежит российскому миллиардеру.

По предварительной информации, BMW вылетела на встречную полосу неподалеку от станции метро «Кутузовская» днем 20 ноября. Там она столкнулась с Mercedes и Volvo.



Как пишет StarHit, за рулем BMW был блогер Саид Губденский. От удара его выкинуло из машины. Пассажира госпитализировали, но он умер в больнице. Губденский скончался до приезда скорой.

Известно, что Mercedes принадлежит основателю компаний Aelita Software и Veeam Software Ратмиру Тимашеву, 168-й в списке Forbes среди российских бизнесменов.