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Блогер на BMW в центре Москвы выехал на встречку. Погиб и он, и его пассажир

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Автоблогер Саид Губденский попал в смертельное ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Один из автомобилей принадлежит российскому миллиардеру.

По предварительной информации, BMW вылетела на встречную полосу неподалеку от станции метро «Кутузовская» днем 20 ноября. Там она столкнулась с Mercedes и Volvo.

Как пишет StarHit, за рулем BMW был блогер Саид Губденский. От удара его выкинуло из машины. Пассажира госпитализировали, но он умер в больнице. Губденский скончался до приезда скорой.

Известно, что Mercedes принадлежит основателю компаний Aelita Software и Veeam Software Ратмиру Тимашеву, 168-й в списке Forbes среди российских бизнесменов.

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Комментарии (16)

***_555
люди не пострадали
pila_grigoryeva
откуда у саида деньги на вольво?на стройке заработал?
Гражданкa
столица процветает...
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