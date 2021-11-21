За 1,5 часа до ДТП блогер Губденский похвастался новой BMW. В ней и погиб

Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП в Москве 20 ноября опубликовал пост в своем телеграм-канале.



Как сообщает 21 ноября РИА Новости, в 13:35 он выложил фотографию недавно купленной BMW M4. Спустя полтора часа СМИ начали выдавать новости о ДТП.



Эту BMW Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чём рассказывал своим подписчикам. На ней и разбился.



В Instagram-сторис блогер вчера успел опубликовать видео гонок по Москве. Он пытался обойти «Гелендваген» и показывал неприличный жест «сопернику». До этого Губденский хвастался подписчикам, как гоняет по улицам на 150 км/ч.

