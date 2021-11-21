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За 1,5 часа до ДТП блогер Губденский похвастался новой BMW. В ней и погиб

БМВ, разбившуюся на Кутузовском, Губденский купил за 11 дней до ДТП

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Автомобильный блогер Саид Губденский перед гибелью в ДТП в Москве 20 ноября опубликовал пост в своем телеграм-канале.

Как сообщает 21 ноября РИА Новости, в 13:35 он выложил фотографию недавно купленной BMW M4. Спустя полтора часа СМИ начали выдавать новости о ДТП.

Эту BMW Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чём рассказывал своим подписчикам. На ней и разбился.

В Instagram-сторис блогер вчера успел опубликовать видео гонок по Москве. Он пытался обойти «Гелендваген» и показывал неприличный жест «сопернику». До этого Губденский хвастался подписчикам, как гоняет по улицам на 150 км/ч.

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
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20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись лоб в лоб два автомобиля, затем ещё один врезался в них. ДТП попало на видео. Виновником сочли Губденского. Он скончался на месте. Его пассажир был госпитализирован и умер в больнице.

Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»
Фото из телеграм-канала «Дептранс. Оперативно»

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Комментарии (14)

nikonian
Главное - люди не пострадали! Очень здорово, что на пути дураку попались крепкие и тяжелые Мерседес и Вольво
4eJIoBeK
Достаточно было пристегнуть ремни, разработанные более полвека назад, все были бы живы
Дмитрий_1111
судя по фото - на месте аварии только скорые и такси. Больше по маскве никто не ездит?
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