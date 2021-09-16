В России зафиксировали блокировку Google.docs после публикации там списков «Умного голосования»

Внимание на это 16 сентября обратил портал GlobalCheck. По данным проекта, блокировка замечена на операторах МТС, в некоторых регионах — Мегафон и Ростелеком. Сотрудники редакции «Фонтанки», пользующиеся операторами МТС и Мегафон, также не смогли получить доступ к сервису.

Портал связывает случившееся с публикацией на ресурсе документов Google списков кандидатов от «Умного голосования» на выборах в Госдуму.

В GlobalCheck также добавили, что Роскомнадзор начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram, это происходит на большинстве операторов.