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В России зафиксировали блокировку Google.docs после публикации там списков «Умного голосования»

Интернет-пользователи из России начали сообщать о блокировке Google.docs.

Внимание на это 16 сентября обратил портал GlobalCheck. По данным проекта, блокировка замечена на операторах МТС, в некоторых регионах — Мегафон и Ростелеком. Сотрудники редакции «Фонтанки», пользующиеся операторами МТС и Мегафон, также не смогли получить доступ к сервису.

Портал связывает случившееся с публикацией на ресурсе документов Google списков кандидатов от «Умного голосования» на выборах в Госдуму.

В GlobalCheck также добавили, что Роскомнадзор начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram, это происходит на большинстве операторов.

«Вероятно, на нём тоже были размещены рекомендации Умного Голосования», — говорится в сообщении.

«Фонтанка» писала, что РКН заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). В начале сентября российский регулятор направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозят миллионные штрафы.

*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». Причиной стал иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти и зарегистрировала товарный знак «Умное голосование». «Яндекс» выполнил предписание суда, Google — нет. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «умного голосования».
8 сентября в России была протестирована блокировка публичных DNS-сервисов, в том числе компании Google, которые позволяют преодолевать блокировки. 9 сентября Роскомнадзор признал претензии к иностранным DNS-сервисам, заявив об «иностранном вмешательстве». За несколько часов до разъяснений Роскомнадзора в Госдуме заявили о связи проекта «Умное голосование» с Пентагоном.
В понедельник, 13 сентября, телеком-эксперты зафиксировали блокировку AppStore на сетях отдельных операторов связи в России.
Происходящее в интервью «Фонтанке» подробно прокомментировал эксперт по вопросам блокировок РКН Филипп Кулин.

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Комментарии (2)

265863625
Это уже агония.
Anthonix
Как же они задрали, слов нет.
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