В России зафиксировали блокировку Google.docs после публикации там списков «Умного голосования»

Внимание на это 16 сентября обратил портал GlobalCheck. По данным проекта, блокировка замечена на операторах МТС, в некоторых регионах — Мегафон и Ростелеком. Сотрудники редакции «Фонтанки», пользующиеся операторами МТС и Мегафон, также не смогли получить доступ к сервису.
Портал связывает случившееся с публикацией на ресурсе документов Google списков кандидатов от «Умного голосования» на выборах в Госдуму.
В GlobalCheck также добавили, что Роскомнадзор начал блокировать сервис для публикаций telegra.ph от команды Telegram, это происходит на большинстве операторов.
«Вероятно, на нём тоже были размещены рекомендации Умного Голосования», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала, что РКН заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). В начале сентября российский регулятор направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный». В противном случае компаниям грозят миллионные штрафы.
*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.