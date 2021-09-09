«Иностранное вмешательство в выборы». Роскомнадзор подтвердил претензии к сервисам Google и Apple, блокировка которых может обрушить Рунет.

Роскомнадзор (РКН) вечером 9 сентября признал претензии к сервисам Google, Cloudflare, Cisco, Apple и ряда других иностранных компаний после того, как эксперты сообщили о попытках их блокировок.

Официально недовольство надзорного органа объясняется тем, что сервисы компаний позволяют обходить блокировку проекта «Умное голосование» от сторонников оппозиционера Алексея Навального.

«Роскомнадзор и Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования РФ (ЦМУ ССОП РФ) на основании требований Центральной избирательной комиссии и Генеральной прокуратуры России направили в адрес ряда иностранных компаний, в том числе провайдерам DNS- и CDN-сервисов, письма с требованиями прекратить предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование» на территории Российской Федерации», — цитирует ТАСС пресс-службу РКН.



Роскомнадзор называет продолжение отказа от сотрудничества со стороны иностранных сервисов «вмешательством в выборы».

«Ведомство настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений. Неисполнение компаниями требований по прекращению помощи указанным ресурсам является грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. В случае неисполнения требований данные действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам», — отметили в РКН.

«Средства обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров, расположенных на территории США, Украины, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государств. Законные требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний», — добавили в ведомстве.



Контент ресурсов «Умного голосования» в Роскомнадзоре называют «незаконной агитацией», требуют обеспечения блокировок и угрожают уголовной ответственностью.

«Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в Интернете, — уголовно наказуемые деяния. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц», — предупредил Роскомнадзор.



Глава РКН Андрей Липов Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







IT-эксперты сообщали, что вечером в среду в течение часа были заблокированы, в том числе, публичные DNS-сервисы Cloudflare 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8.

Телеком-эксперт, автор телеграм-канала «Эшер II», который отслеживает блокировки в Интернете, Филипп Кулин в комментарии «Фонтанке» заявил, что блокировка упоминаемых сервисов лишит россиян доступа к онлайн-магазинам мобильных приложений.

«Вмешательство в выборы — этот конек, по-моему, все (и США в том числе) оседлали. РКН реально носится за УГ («Умным голосованием»). Зачем — я не понимаю. И, да, похоже, они готовы все положить из-за УГ. Почти уверен, что УГ — только повод. Что может полететь в случае блокировок тех сервисов, о которых они сказали вслух? Если они закроют шифрованный DNS Cloudflare — у большинства перестанет работать FireFox, потому что он (DNS Cloudflare с шифрованием) там года два в умолчании. Если они ещё и по нешифрованным DNS пройдутся, то мы будем вспоминать блокировку миллионов адресов весной 2018 года как милую безобидную сказку (старт блокировок telegram. — Прим. ред.). Очень много всего использует 8.8.8.8 просто как шаблон настройки. По упоминанию Apple и Google отдельно делаю вывод, что они хотят закрыть Store и Market. Тогда наши телефоны частично станут кирпичами. Ни обновлений, ни новых приложений, ни пушей», — сказал Кулин.



5 сентября «Яндексу» и Google запретили выдавать в поиске словосочетание «умное голосование» из-за иска компании, продающей овечью шерсть. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования». 7 сентября «Яндекс» отчитался об удалении ссылок на сайт Навального. За несколько часов до разъяснений Роскомнадзора в Госдуме заявили о связи проекта «Умное голосование» с Пентагоном.

