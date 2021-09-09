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В России протестировали массовую блокировку сервисов Google

IT-специалисты заявили о тестировании массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare. Айтишник Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября сразу у нескольких крупных провайдеров с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщает vc.ru.

«Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны Роскомнадзора (РКН). Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ. То есть целый час большое количество людей остались без Интернета», — цитирует издание эксперта.

Редакция vc.ru обратилась в Роскомнадзор за подтверждением информации о блокировках, но ответа не получила. Пресс-служба РКН пока не комментирует происходящее.

О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare сообщил и исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв в своём телеграм-канале.

«Никогда не думал, что доживу до блокировок сервисов публичного DNS в России. Примерно 75% доступности по стране. Блокируют целиком протокол WireGuard. А главное — теперь все эти блокировки абсолютно непрозрачны. Ну, то есть даже если что-то блокируется, то теперь мы об этом даже не узнаем из официальных источников. Просто заблокируют и всё», — написал телеком-эксперт.

Для неспециалистов Климарёв поясняет, что в случае блокировки сервисов Public DNS в России «отвалится работа интернет-сервисов в самых неожиданных местах».

«Всякие датчики, актуаторы, кассовые аппараты, камеры видеонаблюдения «безопасного города» и б-г знает что ещё — все используют DNS. И чаще всего там как раз «четыре восьмёрки», ибо надёжно и глобально. Китайцы же всегда экономят, — говорит Климарёв и предполагает, что происходящие тестирования нужны для блокировок YouTube. — Я ставлю 0,95 вероятность, что 15 — 19 сентября будет заблокирован YouTube... А блокировки YouTube могут привести к катастрофическим последствиям. Я реально не знаю, чем всё это кончится, но по ощущениям, страна катится в ад».

8 сентября стало известно о проблемах с доступом у пользователей крупных игровых и стриминговых ресурсов — World of Tanks, Twitch, BitTorrent. Компании и операторы связи связали эти проблемы с блокировками VPN-сервисов, о которых стало известно в начале сентября.

ТСПУ работают по технологии DPI (deep packet inspection) — они проверяют интернет-трафик пользователя по ряду параметров, свойственных конкретным сайтам, и решают, пропустить его, ограничить скорость или заблокировать.

В марте 2021 года через это оборудование, установленное на сетях операторов в рамках закона о «суверенном Интернете», Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter. В мае в надзорном ведомстве заявляли о готовности замедлять работу YouTube. В июне Владимир Путин сообщил, что Россия не планирует блокировать на своей территории Youtube, Twitter и Tiktok.

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Комментарии (36)

Wadim_
сами чего-то там орут про санкции и сами же всё отрубают
убогие
ничего сделать не могут кроме блокировок
Malyshev73
тестирончик пообломаем
Nationalverrater_2
фуфло для тупого начальства, чтобы показать рвение при распиле бабла на это дело. Рылом лапотники не вышли - ни на секунду в это время сервисы не остановились. Втирайте эту туфту лохам, воровайки
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