В России протестировали массовую блокировку сервисов Google

«Мы зафиксировали блокировку публичных DNS-сервисов CF 1.1.1.1 и Google 8.8.8.8 плюс публичные URL этих сервисов со стороны Роскомнадзора (РКН). Блокировка производилась с 21:00 до 22:00 на нескольких крупных провайдерах с ТСПУ. То есть целый час большое количество людей остались без Интернета», — цитирует издание эксперта.

IT-специалисты заявили о тестировании массовой блокировки публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare. Айтишник Артём Ионов рассказал, что блокировка производилась 8 сентября сразу у нескольких крупных провайдеров с использованием технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщает vc.ru .

Редакция vc.ru обратилась в Роскомнадзор за подтверждением информации о блокировках, но ответа не получила. Пресс-служба РКН пока не комментирует происходящее.



О частичной блокировке DNS-сервисов Google и Cloudflare сообщил и исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв в своём телеграм-канале.



«Никогда не думал, что доживу до блокировок сервисов публичного DNS в России. Примерно 75% доступности по стране. Блокируют целиком протокол WireGuard. А главное — теперь все эти блокировки абсолютно непрозрачны. Ну, то есть даже если что-то блокируется, то теперь мы об этом даже не узнаем из официальных источников. Просто заблокируют и всё», — написал телеком-эксперт.



Для неспециалистов Климарёв поясняет, что в случае блокировки сервисов Public DNS в России «отвалится работа интернет-сервисов в самых неожиданных местах».



«Всякие датчики, актуаторы, кассовые аппараты, камеры видеонаблюдения «безопасного города» и б-г знает что ещё — все используют DNS. И чаще всего там как раз «четыре восьмёрки», ибо надёжно и глобально. Китайцы же всегда экономят, — говорит Климарёв и предполагает, что происходящие тестирования нужны для блокировок YouTube. — Я ставлю 0,95 вероятность, что 15 — 19 сентября будет заблокирован YouTube... А блокировки YouTube могут привести к катастрофическим последствиям. Я реально не знаю, чем всё это кончится, но по ощущениям, страна катится в ад».

