После блокировки VPN-сервисов пользователи World of Tanks, Avito и других ресурсов жалуются на сбои

У пользователей крупных игровых и стриминговых ресурсов — World of Tanks, Twitch, BitTorrent и других — начались проблемы с доступом. Компании и операторы связи считают, что дело в блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором, сообщает 8 сентября «Коммерсантъ».
Сбои возникли также у FlashScore (стриминговый сервис для онлайн-трансляций футбольных турниров), World of WarShips, Avito и провайдеров проводного интернета. В процессе блокировки были затронуты UDP-порты — элементы сетевых протоколов интернета, которые используются в игре, заявили в World of WarShips. При этом в Роскомнадзоре считают иначе: говорят, что UDP-порты не трогали, поэтому нарушения в работе ресурсов не зависят от блокировки VPN-сервисов.
3 сентября стало известно, что ведомство заблокировало шесть сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Ресурсы, с помощью которых можно заходить на запрещенные в России сайты, создают «условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма», заявили в Роскомнадзоре.