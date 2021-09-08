После блокировки VPN-сервисов пользователи World of Tanks, Avito и других ресурсов жалуются на сбои

У пользователей крупных игровых и стриминговых ресурсов — World of Tanks, Twitch, BitTorrent и других — начались проблемы с доступом. Компании и операторы связи считают, что дело в блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором, сообщает 8 сентября «Коммерсантъ».



Сбои возникли также у FlashScore (стриминговый сервис для онлайн-трансляций футбольных турниров), World of WarShips, Avito и провайдеров проводного интернета. В процессе блокировки были затронуты UDP-порты — элементы сетевых протоколов интернета, которые используются в игре, заявили в World of WarShips. При этом в Роскомнадзоре считают иначе: говорят, что UDP-порты не трогали, поэтому нарушения в работе ресурсов не зависят от блокировки VPN-сервисов.

