FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
5
Печать

После блокировки VPN-сервисов пользователи World of Tanks, Avito и других ресурсов жалуются на сбои

У пользователей крупных игровых и стриминговых ресурсов — World of Tanks, Twitch, BitTorrent и других — начались проблемы с доступом. Компании и операторы связи считают, что дело в блокировке VPN-сервисов Роскомнадзором, сообщает 8 сентября «Коммерсантъ».

Сбои возникли также у FlashScore (стриминговый сервис для онлайн-трансляций футбольных турниров), World of WarShips, Avito и провайдеров проводного интернета. В процессе блокировки были затронуты UDP-порты — элементы сетевых протоколов интернета, которые используются в игре, заявили в World of WarShips. При этом в Роскомнадзоре считают иначе: говорят, что UDP-порты не трогали, поэтому нарушения в работе ресурсов не зависят от блокировки VPN-сервисов.

3 сентября стало известно, что ведомство заблокировало шесть сервисов: Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Ресурсы, с помощью которых можно заходить на запрещенные в России сайты, создают «условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма», заявили в Роскомнадзоре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Венидикт Абрамович
Бедные либерасты... как же они теперь будут бАнальному донатить!?
Свободу Лёхе!
С пол-месяца в Танки не играю, а может и больше но, если "танкисты" выйдут на улицы, будет - сурово! ) Да, без танков но, - с Огромным Желанием.. Победить! ) Тут не устоит ни какая, так называемая, власть..! )
Редиска Здесь
Блокировать VPN-сервисы - это абсолютно бесполезное занятие. Любой самый безграмотный пользователь может создать свой собственный VPN (бесплатно или за несколько долларов в месяц) на одном из облачных сервисов, например на AWS. В интернете полно пошаговых инструкций, как это сделать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний