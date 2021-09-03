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«Известия»: Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

Шесть сервисов для обхода блокировок заблокировал Роскомнадзор. Об этом 3 сентября пишет газета «Известия».

По данным издания, блокировки начали действовать накануне. Под запрет попали Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Сервисы, с помощью которых можно заходить на запрещенные в России сайты, создают «условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма».

В начале лета Роскомнадзор также заблокировал VyprVPN и Opera VPN.

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Комментарии (25)

Вячеслав Рогожин
Мрази - и есть мрази
260741301
А вот Опера-ВПН и не знает, что её заблокировали...
Danik
Смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги бесплатно - это преступление!
Интересное время сейчас. Обувь - кеды. Одежды в дырках. Еда - сплошные сурогаты. Дети - собачки. Окружающий мир - экран смартфона. Новости - про США и Украину. Руководители - граждане другой страны. Любимое времяпровождение - стояние в пробках. Спорт - шоу приезжих дорогих клоунов. Пиво - разведеная карамель.
Бредово!
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