«Известия»: Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов

Шесть сервисов для обхода блокировок заблокировал Роскомнадзор. Об этом 3 сентября пишет газета «Известия».

По данным издания, блокировки начали действовать накануне. Под запрет попали Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Сервисы, с помощью которых можно заходить на запрещенные в России сайты, создают «условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма».

В начале лета Роскомнадзор также заблокировал VyprVPN и Opera VPN.