Путин: Россия не планирует блокировать на своей территории Youtube, Twitter и Tiktok

Российские власти не намерены блокировать международные интернет-сервисы, такие как Youtube, Facebook, Twitter, Tiktok и другие. Об этом 30 июня заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время прямой линии.



«У нас нет таких планов. Мы никого не собираемся блокировать, но есть проблемы, которые заключаются в том, что они нас посылают подальше, когда не выполняют наши требования и российские законы», — сказал президент.

Позиция России в этом вопросе такова: работающие в стране иностранные сервисы должны открывать здесь свои представительства, регистрировать юрлица, с которыми можно вести диалог. Сейчас, по его словам, платформы «не хотят слушать» и выполнять требования российских властей об удалении противоправного контента — роликов с «инструкциями по суициду или о том, как изготавливать коктейли Молотова». Если эти требования не выполняются, могут последовать санкции, в том числе замедление скорости работы.