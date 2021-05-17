Роскомнадзор пригрозил замедлить YouTube в России

«В настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции [как в отношении замедленного Twitter]», — сообщается 17 мая в заявлении на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций рассказала об удалении запрещенной в РФ информации иностранными социальными сетями.

В федеральной службе при этом похвалили Twitter, который удалил свыше 91% запрещенной информации после замедления работы сервиса микроблогов. В ведомстве «положительно оценили» сотрудничество с социальной сетью. Администрация Twitter попросила не блокировать их сервис и снять ограничения. В Роскомнадзоре призвали сначала удалить все выявленные запрещенные материалы.

«Принято решение не блокировать сервис Twitter, снять ограничения доступа в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi), сохранив замедление трафика Twitter на мобильных устройствах», — отметили в надзорном ведомстве.

Скорость работы сервиса микроблогов Twitter была замедлена Роскомнадзором 10 марта. Администрация ресурса с 2017 года не удаляла запрещенную к распространению на территории РФ информацию. Надзорное ведомство пообещало в случае дальнейшего несоблюдения законов принятие мер вплоть до полной блокировки работы сервиса. В апреле суд оштрафовал сервис за игнорирование требований на 8,9 миллиона рублей.