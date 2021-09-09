«Следы ведут в США». В Госдуме нашли связь «Умного голосования» с Пентагоном

В Госдуме заявили об усилении попыток внешних сил повлиять на мнение россиян в преддверии сентябрьских выборов. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.



По его словам, парламентарии получили информацию об источниках финансирования проекта и приложения для смартфона, которое подсказывает избирателю фамилию кандидата. Вероятно, имеется в виду «Умное голосование» Алексея Навального.

