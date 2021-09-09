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«Следы ведут в США». В Госдуме нашли связь «Умного голосования» с Пентагоном

В Госдуме нашли связь «Умного голосования» с Пентагоном

В Госдуме заявили об усилении попыток внешних сил повлиять на мнение россиян в преддверии сентябрьских выборов. Об этом заявил председатель комиссии нижней палаты парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

По его словам, парламентарии получили информацию об источниках финансирования проекта и приложения для смартфона, которое подсказывает избирателю фамилию кандидата. Вероятно, имеется в виду «Умное голосование» Алексея Навального.

«Речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать. Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний. В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать», — цитирует Пискарева 9 сентября телеграм-канал комитета ГД.

6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование», так как тот связан с экстремистской организацией. В пресс-службе ведомства уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). «Фонтанка» писала, что решение было принято из-за иска компании, продающей овечью шерсть.

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Комментарии (25)

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.... кстати, про следы.
--- После вопроса официальному представителю Госдепа США Джен Псаки о документах по финансированию США исследований в Ухане она предпочла срочно покинуть брифинг. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает CBSN.
... американская новостная организация The Intercept получила в свое распоряжение документы о том, как нью-йоркская EcoHealth Alliance за бюджетные деньги проводила масштабные исследования коронавирусов в Китае и создавала искусственные в США. 900 страниц детальной информации стали доступны The Intercept в рамках иска, который она подала к Национальным институтам здоровья (NIH) на основе закона «О свободе информации». Организация опубликовала документы. Оказывается, в США создали не менее четырех искусственных коронавиросов.
AlBerkut
Хомячки карнавального настолько тупы, что без программки на телефончике крестик в квадратике на бумажке нарисовать не смогут?
Ну да, таким без их гульфик-фраера и методичек ну вообще никак😂😂😂
BrotherRabbit
Если нашли связь и обнаружили следы, то отчего не рассказать, в чём именно состоит связь и какие конкретно следы обнаружены?

А то всё время одна и та же мутянка про "определенные круги" и "мировую закулису".
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