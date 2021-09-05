«Яндексу» и Google запретили выдавать в поиске словосочетание «умное голосование» из-за иска компании, продающей овечью шерсть

Решения по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд» к «Яндексу» опубликованы на сайте суда. Согласно данным СПАРК, организация, которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти, была зарегистрирована в 2017 года в городе Невинномысск. В июне 2021 года она подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» и спустя месяц получила одобрение Роспатента. При этом логотип идентичен символике проекта, который в 2017 году запустил оппозиционер Алексей Навальный.

Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». Об этом 5 сентября сообщил бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) Иван Жданов.

«Вулинтертрейд» требовал принять предварительные обеспечительные меры и запретить использовать обозначения «Умное голосование» в качестве одного из ключевых слов поиска при индексировании сайтов. Суд согласился с доводами и запретил показывать поисковикам «обозначение, принадлежащее ответчику».



«"Умное голосование" не предмет коммерческого оборота, используется нами уже несколько лет (что говорит о злоупотреблении права истцом). Суд вообще проходит даже без нашего участия. Рассчитываем, что «Гугл» не будет исполнять это решение. <…> Понятно, что «Яндекс», который находится в России, будет выполнять решения», — прокомментировал решения суда Жданов на своей странице в Instagram.



В начале сентября, как писала «Фонтанка», Роскомнадзор направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный», где есть функция «Умного голосования». За отказ, который будет расцениваться как вмешательство в российские выборы, компаниям грозят миллионные штрафы.



*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

