Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — рассказали в ведомстве.
Основанием для прекращения использования сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным ФБК*.
Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». Иск с соответствующим требованием был подан компанией «Вулинтертрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти. В июне 2021 года она подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» и спустя месяц получила одобрение Роспатента. При этом логотип идентичен символике проекта, который в 2017 году запустил оппозиционер Алексей Навальный.
В «Яндексе» заявили, что не согласны с решением суда и будут его оспаривать. «Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — добавили в компании.
В начале сентября, как писала «Фонтанка», Роскомнадзор направил обращение к Google и Apple с требованием ограничить доступ к приложению «Навальный», где есть функция «Умного голосования». За отказ, который будет расцениваться как вмешательство в российские выборы, компаниям грозят миллионные штрафы.
*Фонд борьбы с коррупцией включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.