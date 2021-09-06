Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» Навального

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования» за связь с Фондом борьбы с коррупцией* (признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — рассказали в ведомстве.



Основанием для прекращения использования сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным ФБК*.

