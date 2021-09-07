«Яндекс» отчитался об удалении ссылок на сайт «Умного голосования»

Ахах, можно подумать кому то Яндекс нужен был для доступа к УГ))) самая убогая борьба в мире. Роскомнадзору уже сразу полные щеки напихали. Яндекс слился, дальше Гугл, который понимает, что их ссылки на сайт уг не оч востребованы (разве что сотрудниками органов). Но и тот будет несколько месяцев, если не лет ссорится с РКН, после чего заменит прямые ссылки в выдаче на косвенные и ещё столько же будет судится с РКН. Потом пойдут бороться с информацией об УГ в Ютубе и Фейсбуке (ещё годик). И только потом доберутся до телеграмма +которым как раз все и пользуются). Тут они лет на 5 завязнут, поскольку не знают как на него действовать. Ну а я уже могу сказать, что если все вышеперечисленное заблокируют, то уйдет день на то, чтобы перевести УГ в тор или вообще в I2P сети. Но РКН врядли просуществует настолько долго, чтобы дойти до этого.