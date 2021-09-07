«Яндекс» отчитался об удалении ссылок на сайт «Умного голосования»

Компания «Яндекс» удалила из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «Умного голосования» после того, как Роскомнадзор включил его в реестр запрещённых. Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС 7 сентября.
«Ссылки на сайт «Умного голосования» пропали из поисковой выдачи «Яндекса», так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — отмечается в сообщении.
Синхронизация с реестром происходит автоматически, подчеркнули в «Яндексе».