FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
54
Печать

«Яндекс» отчитался об удалении ссылок на сайт «Умного голосования»

Компания «Яндекс» удалила из своей поисковой выдачи ссылки на сайт «Умного голосования» после того, как Роскомнадзор включил его в реестр запрещённых. Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС 7 сентября.

«Ссылки на сайт «Умного голосования» пропали из поисковой выдачи «Яндекса», так как они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала», как только Роскомнадзор вносит их в реестр», — отмечается в сообщении.

Синхронизация с реестром происходит автоматически, подчеркнули в «Яндексе».

6 сентября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умное голосование», так как тот связан с экстремистской организацией. В пресс-службе ведомства уточнили, что основанием для прекращения использования сайта является требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России НКО-иноагентом и экстремистской организацией). «Фонтанка» писала, что решение было принято из-за иска компании, продающей овечью шерсть.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (54)

Иван Финкман
При этом на первом месте в выдаче ссылка на Вики со статьей по УГ и ссылкой на сайт. И куча тематических новостей и сайтов про УГ. По итогу: просто новостной шум и эффект Стрейзанд. Любое упоминание - это реклама, так что обратный формально заявленным целям эффект достигнут. Может не спроста?
Василий Марущак
Сервисы яндекса в бан
265897012
Ахах, можно подумать кому то Яндекс нужен был для доступа к УГ))) самая убогая борьба в мире. Роскомнадзору уже сразу полные щеки напихали. Яндекс слился, дальше Гугл, который понимает, что их ссылки на сайт уг не оч востребованы (разве что сотрудниками органов). Но и тот будет несколько месяцев, если не лет ссорится с РКН, после чего заменит прямые ссылки в выдаче на косвенные и ещё столько же будет судится с РКН. Потом пойдут бороться с информацией об УГ в Ютубе и Фейсбуке (ещё годик). И только потом доберутся до телеграмма +которым как раз все и пользуются). Тут они лет на 5 завязнут, поскольку не знают как на него действовать. Ну а я уже могу сказать, что если все вышеперечисленное заблокируют, то уйдет день на то, чтобы перевести УГ в тор или вообще в I2P сети. Но РКН врядли просуществует настолько долго, чтобы дойти до этого.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний