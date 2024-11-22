Куда пойти 22–24 ноября: Рерих, Петров-Водкин, древний лед Антарктиды, лекция про росписи Консерватории, NЮ

В предпоследние выходные осени сходите на премьеру балета оскароносного композитора в Михайловском театре, послушайте произведения современных композиторов, побывайте на выставке Рериха в Главном штабе Эрмитажа и прослушайте лекцию о старинных росписях на стенах Петербургской консерватории в библиотеке «Старая Коломна».
Основные культурные события 22–24 ноября
Главное о Рерихе — в Эрмитаже
До 2 марта, 0+
Главный штаб в эти дни расцвел яркими красками: сразу три зала на втором этаже, разделенные атриумами, получили временный разноцветный дизайн, став разными частями света, объединенными творчеством Николая Рериха. Выставка «„Твердыня пламенная“. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха» объединила более 500 вещей — от неолита и Древней Руси до Тибета ХХ века, их предоставили 20 музеев и культурных институций России, Республики Беларусь и Монголии. Экспонаты с разных сторон раскрывают фигуру Рериха — как археолога, художника, коллекционера, исследователя, носителя гуманитарных идей.
Париж, Самаркандия и Африка Петрова-Водкина — в KGallery
До 31 декабря, 16+
Еще одному крупному отечественному художнику — Кузьме Петрову-Водкину в связи с круглой датой — выставку посвятили в KGallery. На ней собраны работы из частных собраний Петербурга и Москвы, живопись и графика, а также книги, документы и фарфор. А еще их дополнили работами его учителей — Валентина Серова и Михаила Врубеля. Дизайн этой выставки поспокойнее эрмитажной — припыленные розовый и зеленый тона отсылают к излюбленной колористике натюрмортов главного героя. Построение выставки отражает разные периоды творчества художника — в том числе его путешествия: зрителя ждут парижские рисунки, произведения, посвященные Самаркандии, композиции, выполненные в период путешествий по Африке, и под конец — «Изгнание из рая».
В Театральном музее — выставка-пазл о Мейерхольде
До 6 апреля, 12+
«Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» — так называется новая выставка, подготовленная Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства совместно с Бахрушинским театральным музеем и Фестивалем искусств «Дягилев P.S.» к 150-летию со дня рождения режиссера.
«Мы придумали выставку-пазл, собирающую три важные для Мейерхольда темы — „Влечение к строительству“, „Ревизор“, „Петербург“ — в гипотезу-размышление о феномене гоголевского „Ревизора“ в творческой и личной судьбе мастера, — рассказали в музее. — Выставка задумана в формате музейного спектакля, где текст пьесы и ее воплощение — плод совместного творчества кураторов и дизайнера Юрия Сучкова. Вольное переплетение реплик героев „Ревизора“ и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда позволяет взглянуть на их судьбы в другом ракурсе, отличном от постоянной экспозиции и выставок музея о творческом пути выдающегося режиссера».
В Михайловском театре дадут «Собор Парижской Богоматери»
22, 23, 24 ноября, 16+
На сцене Михайловского театра пройдут премьерные показы балета «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра (1924–2009) — французского композитора, лауреата трёх премий «Оскар», премии «Грэмми» и четырёх премий «Золотой глобус» за музыку к фильмам. Спектакль на его музыку, поставленный Роланом Пети, был впервые представлен публике в 1965 году на сцене Парижской оперы с костюмами Ива Сен-Лорана и снискал большой успех, входил в репертуар Большого и Кировского (нынешнего Мариинского) театров. В 2021 году Луиджи Бонино — друг и ассистент Ролана Пети — перенес балет в Новосибирск. Именно эта версия и будет представлена в Петербурге. Главные партии репетируют Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Эрнест Латыпов, Данила Хамзин, Михаил Баталов.
В Александринский приехали «Дачники»
22, 23 ноября, 18+
Драматический театр «Старый дом» из Новосибирска привозит на Новую сцену Александринского театра спектакль Никиты Кобелева, с недавних пор художественного руководителя Александринки, — спектакль «Дачники» по мотивам пьесы Горького о «мутации» интеллигенции в сытую буржуазию, терзаемую вопросами бытования в турбулентное время, но в результате выбирающую покой и отдых. В нынешней интерпретации режиссера это драматический триллер о том, что скрывается за фасадом благополучной жизни. Никита Кобелев исследует реакцию «среднего класса» на исторические сдвиги последнего времени, чтобы почувствовать душевное состояние современников: готовы ли они выйти из зоны комфорта? А если нет — то как быть с вопросом «как жить дальше?», уже зародившимся в сознании?
На какие спектакли сходить в театры 22–24 ноября?
В ДК «Выборгский» — «Современник» с Нееловой и Ярмольником
22 ноября, 18+
Спектакль с «числительным» названием «203–205» — постановка Александра Жигалкина по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита». Ее действие происходит в наши дни в одном фешенебельном отеле Лос-Анджелеса, и, как нетрудно догадаться, номера в названии принадлежат комнатам, где живут две немолодые пары. Лирическая комедия об отношениях и о том, через что им приходится проходить, была впервые сыграна 23 октября 2021 года.
В Театре имени Ленсовета соберутся «Персоны»
С 22 ноября, 12+
Режиссёрско-драматургическая лаборатория «Персоны» на Малой сцене театра представит результаты своей деятельности — 22 ноября можно будет посмотреть эскиз спектакля «Лев Толстой. Два портрета» в постановке Евгении Богинской (драматург — Сергей Толстиков), а в последующие даты — «Парадокс Пирогова» (4 декабря), «Гиперакузия» (11 декабря) и «Кандинский. Композиция» (14 декабря).
Посттравматический театр представит (радио)спектакль
22 ноября, 16+
В Театральном музее сыграют спектакль основанный на ранней пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. «Господин советник» — история образцового гражданина и семьянина, неприглядное прошлое которого начинает всплывать в самый неожиданный момент. У режиссера Сони Дымшиц получился зонгшпиль с музыкальными номерами, комментирующими действие, а актеры, выходя на сцену, словно бы записывают радиопостановку.
«Цехъ» зовет детей на «лесной мюзикл»
23 ноября, 3+
Музыкальное путешествие по сказке «Гуси-лебеди» организовала режиссер Анастасия Чека на сцене театра «Цехъ». Она выведет на сцену большие ростовые куклы, и у каждого героя будет своя музыкальная тема, а зрители смогут им подпевать. Атмосферу заколдованного леса создала художник Марина Щеглова, а современности постановке добавит видеоарт Ксении Никитиной.
Центр Курехина отправит в виртуальный танец
24 ноября, 16+
Экспериментальный перформанс, в ходе которого танцоры будут сменять друг друга, пользуясь датчиками и шлемом виртуальной реальности, пройдет в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Постановка Swap Machine подготовлена им совместно с мультимедиа-студией hptx, танцобъединением «Тринадевять» и звукорежиссером и музыкальным продюсером Наталией Карповой (Sol8).
«Легенда» отправит в мир абсурда
23 ноября, 16+
Новая постановка театра «Легенда» с забавным названием «Трое на плоту, не считая носорогов» обещает стать настоящим приключением в мир абсурда — но и глубоких размышлений о настоящих ценностях.
Какие концерты пройдут в Петербурге 22–24 ноября?
Во временном «Доме Радио» зазвучит «Электричество»
23 ноября, 18+
Если вы еще не побывали на новой площадке «Дома Радио» на Невском — это ваш шанс. Концерт электронной и электроакустической музыки с участием Сони Скобелевой, Сергея Суховика, Егора Ананко, Н93.1 станет итоговым событием года, переосмысляющим тему электричества посредством искусства. В концерте прозвучат работы, наследующие звуковым практикам начала — середины ХХ века.
В Большом зале Филармонии зазвучит музыка Шнитке
24 ноября, 6+
Концерт к 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке расскажет слушателю об этой ключевой фигуре советского авангарда. Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова представит в один вечер обе линии в наследии Шнитке — театральную и кинематографическую: прозвучат «Гоголь-сюита», составленная из музыки к спектаклю Юрия Любимова «Ревизская сказка», и Первая симфония («антисимфония», как ее называл автор).
«Сочиняя симфонию, я параллельно работал над музыкой к последнему фильму Михаила Ромма „Я верю“, — рассказывал сам композитор. — Вместе со съемочной группой я просмотрел тысячи метров документального материала. Постепенно они складывались во внешне хаотическую, но внутренне строго организованную хронику XX века, воплотившую в новом отражении гениальные гиперболы древних — прометеевскую дерзость научных и технических завоеваний, грандиозные военные и социальные потрясения, борьбу сатанинского зла и непреклонного самоотверженного духа».
В А2 на два вечера распространят «Эльфийскую рукопись»
23–24 ноября, 12+
Клуб А2 на два вечера оккупировала группа «Эпидемия» с празднованием круглой даты своего альбома «Эльфийская рукопись». Отметить 20-летие релиза и 10-летие третьей части одноименной саги было решено проектом «Эльфийская рукопись: Мультивселенная». Публику ждет шестичасовая постановка 4 метал-опер команд при участии 16 вокалистов — «Эльфийская рукопись», «Эльфийская рукопись: Сказания на все времена», «Сокровище Энии» и «Легенда Ксентарона» сложатся в одно повествование с рыцарскими боями, балетом, костюмами и спецэффектами.
«Торба-на-Круче» отметит день рождения
24 ноября, 16+
Группе «Торба-на-Круче», основанной гитаристом и певцом (а также автором почти всех песен) Максимом Ивановым, в этом году исполняется 26 лет. Весной она выпустила новый альбом — «Дневники капитанов», а в ноябре — сингл на песню «Хотел бы я…» в стиле симфонического рок-романса. Услышать новые и старые добрые песни коллектива, вспомнив былые прекрасные годы, можно будет на концерте в клубе «Космонавт».
Звезда сериала «Улица» будет собирать «Ледовый»
23 ноября, 16+
Юрий Николаенко, или NЮ, — музыкант и автор хитов «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» — готовит лирический вечер для своих поклонников и всех тех, кто любит нежные мелодии и трогательные тексты о любви. За безудержный успех его песен пресса уже окрестила его новым Юрой Шатуновым, меж тем Юрий — выпускник петербургской Академии театрального искусства (курс Семена Спивака), слова и музыку своих хитов пишет сам.
Где узнать новое в Петербурге 22–24 ноября?
В «Севкабель Порту» топят «Лед»
С 19 ноября. 6+
Создатели выставок про Цоя и Балабанова собрали новую выставку-приключение в жанре обучения с развлечением — «Лед. Жизнь». На более чем 2 500 квадратных метрах вселенной льда посетитель ищет ответы на вопросы: как устроена снежинка, можно ли жить на льдине, где и когда изобрели мороженое, может ли лёд быть разной температуры? Проект объединяет коллективные знания и впечатления о льде: начиная от его физических и химических свойств до использования в быту, спорте, искусстве, а также технологии атомного ледокольного флота.
Изюминка выставки — фрагмент ледяного керна 5Г-3 возрастом более 600 тысяч лет, поднятый с глубины 3 465 метров в районе антарктической станции «Восток».
В «Старой Коломне» расскажут о росписях Консерватории
22 ноября, 12+
Мария Марченко — кандидат искусствоведения, эксперт Министерства культуры, старший инженер строительного контроля по реставрации предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства АО «Политехстрой-Сварго» на объекте «Санкт-Петербургская консерватория». На бесплатной лекции в библиотеке «Старая Коломна» она поделится обширным историческим материалом, который узнала о жизни здания Консерватории в 1890–1896 годах, когда шло оформление помещений. «Проведенный сравнительный анализ сохранившихся иконографических источников залов и церкви Петербургской консерватории разных лет выявил расхождения, которые до настоящего времени обнаружены не были, — рассказывают организаторы встречи. — В результате дальнейшего исследования были открыты новые имена, связанные с росписями интерьеров Консерватории и уточнена роль художников, которые до сих пор считались их авторами».
Маяковка проведет по секретам метро
23 ноября, 12+
Информационно-досуговый центр «М-86» Библиотеки Маяковского проводит в течение дня 23 ноября архитектурно-исторический квест с призами-книгами для первых пяти победителей. Он посвящён станциям метро Фрунзенско-Приморской линии («фиолетовой» ветки). Проходить квест нужно будет самостоятельно, забрать задания можно с 11 до 19 часов.
Какие новые выставки посмотреть 22–24 ноября?
В Катакомбах Петрикирхе покажут «Преображение»
22 ноября (с 20:00) — 29 ноября, 16+
Фотовыставка, созданная при участии более чем 20 авторов, представляет собой антологию неконвенциональной, или, иными словами, нетрадиционной петербургской фотографии первой четверти XXI века, начиная с таких мастеров, как Валентин Самарин, Александр Китаев, Андрей Чежин, Валентин Симанков, и заканчивая молодыми фотографами начала 2020-х.
В РНБ выдадут «Секреты старинного шкафа»
До 19 января, 16+
Выставка, посвященная петербургской моде эпохи модерна, позволит узнать об истории модной индустрии в дореволюционной столице: как работали ателье, магазины, а также модные дома, обшивавшие императорский двор. Материалы — дореволюционные и советские журналы с выкройками, книги, брошюры, прейскуранты. Посетитель сможет «заглянуть» в модные дома, где одевались императрицы Александра Федоровна и Мария Федоровна, певица Анастасия Вяльцева, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова. Выставку дополняют предметы гардероба из частного собрания театрального художника Ирины Бируля — корсеты, манжеты, утюжки, красивейшие кружева и ткани. Вход по читательскому билету.
На что сходить в кино 22–24 ноября
«ПитерКИТ» познакомит с кинодебютами
21–25 ноября
Фестиваль студенческих фильмов представит конкурс короткометражных и полнометражных дебютных игровых лент. Ко второму этапу, который и пройдет в эти даты, были допущены фильмы студентов СПбГИКиТ, отмеченные призами, специальными дипломами за профессионализм и дипломами зрительских симпатий первого этапа международного фестиваля студенческих фильмов — «ПитерКиТ», фильмы других российских и зарубежных киношкол, дебютные полнометражные фильмы, прошедшие отбор в основной конкурс, а также сценарии, прошедшие отбор в основной конкурс. Расписание показов можно посмотреть на сайте.
Кейт Уинслет станет великой в фотографии
18+
Биографическая драма «Великая» рассказывает о жизни Ли Миллер, одной из самых известных женщин в истории фотографии. Ассистентка Ман Рэя, она дружила с Пикассо, Элюаром и Кокто. А во Вторую мировую стала военным фотокорреспондентом. В картине Эллен Кёрас ее сыграет Кейт Уинслет.
«Конклав» перенесет на выборы нового понтифика в Ватикан
12+
Триллер Эдварда Бергера «Конклав» по одноименному роману Томаса Харриса разворачивается в Ватикане, где после смерти Папы начинается борьба за престол. В главной роли кардинала Лоуренса снялся Рэйф Файнс («Гарри Поттер», «Английский пациент»). Для съемок была детально воссоздана Сикстинская капелла.
Никита Ефремов появится в драме об искусственном интеллекте
18+
Два брата создают уникальную технологию «Реплика», которая способна скопировать сознание человека в нейросеть. И все бы хорошо, но один из них решает тайно скопировать сознание жены другого и выдать себя за ее мужа. В одноименной картине Амира Исаева снялись Никита Ефремов и Владислав Ценев.
Алина Циопа, «Фонтанка.ру»
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