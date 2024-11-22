Куда пойти 22–24 ноября: Рерих, Петров-Водкин, древний лед Антарктиды, лекция про росписи Консерватории, NЮ

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В предпоследние выходные осени сходите на премьеру балета оскароносного композитора в Михайловском театре, послушайте произведения современных композиторов, побывайте на выставке Рериха в Главном штабе Эрмитажа и прослушайте лекцию о старинных росписях на стенах Петербургской консерватории в библиотеке «Старая Коломна».

Основные культурные события 22–24 ноября

Главное о Рерихе — в Эрмитаже

До 2 марта, 0+

Главный штаб в эти дни расцвел яркими красками: сразу три зала на втором этаже, разделенные атриумами, получили временный разноцветный дизайн, став разными частями света, объединенными творчеством Николая Рериха. Выставка «„Твердыня пламенная“. К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха» объединила более 500 вещей — от неолита и Древней Руси до Тибета ХХ века, их предоставили 20 музеев и культурных институций России, Республики Беларусь и Монголии. Экспонаты с разных сторон раскрывают фигуру Рериха — как археолога, художника, коллекционера, исследователя, носителя гуманитарных идей.

Эрмитаж Источник: С. Н. Рерих. Когда собираются йоги. Холст; гуашь. XX век.







Париж, Самаркандия и Африка Петрова-Водкина — в KGallery

До 31 декабря, 16+

Еще одному крупному отечественному художнику — Кузьме Петрову-Водкину в связи с круглой датой — выставку посвятили в KGallery. На ней собраны работы из частных собраний Петербурга и Москвы, живопись и графика, а также книги, документы и фарфор. А еще их дополнили работами его учителей — Валентина Серова и Михаила Врубеля. Дизайн этой выставки поспокойнее эрмитажной — припыленные розовый и зеленый тона отсылают к излюбленной колористике натюрмортов главного героя. Построение выставки отражает разные периоды творчества художника — в том числе его путешествия: зрителя ждут парижские рисунки, произведения, посвященные Самаркандии, композиции, выполненные в период путешествий по Африке, и под конец — «Изгнание из рая».

В Театральном музее — выставка-пазл о Мейерхольде

До 6 апреля, 12+

«Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» — так называется новая выставка, подготовленная Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства совместно с Бахрушинским театральным музеем и Фестивалем искусств «Дягилев P.S.» к 150-летию со дня рождения режиссера.

«Мы придумали выставку-пазл, собирающую три важные для Мейерхольда темы — „Влечение к строительству“, „Ревизор“, „Петербург“ — в гипотезу-размышление о феномене гоголевского „Ревизора“ в творческой и личной судьбе мастера, — рассказали в музее. — Выставка задумана в формате музейного спектакля, где текст пьесы и ее воплощение — плод совместного творчества кураторов и дизайнера Юрия Сучкова. Вольное переплетение реплик героев „Ревизора“ и жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда позволяет взглянуть на их судьбы в другом ракурсе, отличном от постоянной экспозиции и выставок музея о творческом пути выдающегося режиссера».

Источник: предоставлено организаторами







В Михайловском театре дадут «Собор Парижской Богоматери»

22, 23, 24 ноября, 16+

На сцене Михайловского театра пройдут премьерные показы балета «Собор Парижской Богоматери» на музыку Мориса Жарра (1924–2009) — французского композитора, лауреата трёх премий «Оскар», премии «Грэмми» и четырёх премий «Золотой глобус» за музыку к фильмам. Спектакль на его музыку, поставленный Роланом Пети, был впервые представлен публике в 1965 году на сцене Парижской оперы с костюмами Ива Сен-Лорана и снискал большой успех, входил в репертуар Большого и Кировского (нынешнего Мариинского) театров. В 2021 году Луиджи Бонино — друг и ассистент Ролана Пети — перенес балет в Новосибирск. Именно эта версия и будет представлена в Петербурге. Главные партии репетируют Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Эрнест Латыпов, Данила Хамзин, Михаил Баталов.

В Александринский приехали «Дачники»

22, 23 ноября, 18+

Драматический театр «Старый дом» из Новосибирска привозит на Новую сцену Александринского театра спектакль Никиты Кобелева, с недавних пор художественного руководителя Александринки, — спектакль «Дачники» по мотивам пьесы Горького о «мутации» интеллигенции в сытую буржуазию, терзаемую вопросами бытования в турбулентное время, но в результате выбирающую покой и отдых. В нынешней интерпретации режиссера это драматический триллер о том, что скрывается за фасадом благополучной жизни. Никита Кобелев исследует реакцию «среднего класса» на исторические сдвиги последнего времени, чтобы почувствовать душевное состояние современников: готовы ли они выйти из зоны комфорта? А если нет — то как быть с вопросом «как жить дальше?», уже зародившимся в сознании?

Источник: ld-house.ru







На какие спектакли сходить в театры 22–24 ноября?

В ДК «Выборгский» — «Современник» с Нееловой и Ярмольником

22 ноября, 18+

Спектакль с «числительным» названием «203–205» — постановка Александра Жигалкина по пьесе Нила Саймона «Калифорнийская сюита». Ее действие происходит в наши дни в одном фешенебельном отеле Лос-Анджелеса, и, как нетрудно догадаться, номера в названии принадлежат комнатам, где живут две немолодые пары. Лирическая комедия об отношениях и о том, через что им приходится проходить, была впервые сыграна 23 октября 2021 года.

В Театре имени Ленсовета соберутся «Персоны»

С 22 ноября, 12+

Режиссёрско-драматургическая лаборатория «Персоны» на Малой сцене театра представит результаты своей деятельности — 22 ноября можно будет посмотреть эскиз спектакля «Лев Толстой. Два портрета» в постановке Евгении Богинской (драматург — Сергей Толстиков), а в последующие даты — «Парадокс Пирогова» (4 декабря), «Гиперакузия» (11 декабря) и «Кандинский. Композиция» (14 декабря).

Посттравматический театр представит (радио)спектакль

22 ноября, 16+

В Театральном музее сыграют спектакль основанный на ранней пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена. «Господин советник» — история образцового гражданина и семьянина, неприглядное прошлое которого начинает всплывать в самый неожиданный момент. У режиссера Сони Дымшиц получился зонгшпиль с музыкальными номерами, комментирующими действие, а актеры, выходя на сцену, словно бы записывают радиопостановку.

«Цехъ» зовет детей на «лесной мюзикл»

23 ноября, 3+

Музыкальное путешествие по сказке «Гуси-лебеди» организовала режиссер Анастасия Чека на сцене театра «Цехъ». Она выведет на сцену большие ростовые куклы, и у каждого героя будет своя музыкальная тема, а зрители смогут им подпевать. Атмосферу заколдованного леса создала художник Марина Щеглова, а современности постановке добавит видеоарт Ксении Никитиной.

Центр Курехина отправит в виртуальный танец

24 ноября, 16+

Экспериментальный перформанс, в ходе которого танцоры будут сменять друг друга, пользуясь датчиками и шлемом виртуальной реальности, пройдет в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Постановка Swap Machine подготовлена им совместно с мультимедиа-студией hptx, танцобъединением «Тринадевять» и звукорежиссером и музыкальным продюсером Наталией Карповой (Sol8).

«Легенда» отправит в мир абсурда

23 ноября, 16+

Новая постановка театра «Легенда» с забавным названием «Трое на плоту, не считая носорогов» обещает стать настоящим приключением в мир абсурда — но и глубоких размышлений о настоящих ценностях.

Источник: Театр «Легенда»







Какие концерты пройдут в Петербурге 22–24 ноября?

Во временном «Доме Радио» зазвучит «Электричество»

23 ноября, 18+

Если вы еще не побывали на новой площадке «Дома Радио» на Невском — это ваш шанс. Концерт электронной и электроакустической музыки с участием Сони Скобелевой, Сергея Суховика, Егора Ананко, Н93.1 станет итоговым событием года, переосмысляющим тему электричества посредством искусства. В концерте прозвучат работы, наследующие звуковым практикам начала — середины ХХ века.

В Большом зале Филармонии зазвучит музыка Шнитке

24 ноября, 6+

Концерт к 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке расскажет слушателю об этой ключевой фигуре советского авангарда. Заслуженный коллектив России под управлением Феликса Коробова представит в один вечер обе линии в наследии Шнитке — театральную и кинематографическую: прозвучат «Гоголь-сюита», составленная из музыки к спектаклю Юрия Любимова «Ревизская сказка», и Первая симфония («антисимфония», как ее называл автор).

«Сочиняя симфонию, я параллельно работал над музыкой к последнему фильму Михаила Ромма „Я верю“, — рассказывал сам композитор. — Вместе со съемочной группой я просмотрел тысячи метров документального материала. Постепенно они складывались во внешне хаотическую, но внутренне строго организованную хронику XX века, воплотившую в новом отражении гениальные гиперболы древних — прометеевскую дерзость научных и технических завоеваний, грандиозные военные и социальные потрясения, борьбу сатанинского зла и непреклонного самоотверженного духа».

В А2 на два вечера распространят «Эльфийскую рукопись»

23–24 ноября, 12+

Клуб А2 на два вечера оккупировала группа «Эпидемия» с празднованием круглой даты своего альбома «Эльфийская рукопись». Отметить 20-летие релиза и 10-летие третьей части одноименной саги было решено проектом «Эльфийская рукопись: Мультивселенная». Публику ждет шестичасовая постановка 4 метал-опер команд при участии 16 вокалистов — «Эльфийская рукопись», «Эльфийская рукопись: Сказания на все времена», «Сокровище Энии» и «Легенда Ксентарона» сложатся в одно повествование с рыцарскими боями, балетом, костюмами и спецэффектами.

«Торба-на-Круче» отметит день рождения

24 ноября, 16+

Группе «Торба-на-Круче», основанной гитаристом и певцом (а также автором почти всех песен) Максимом Ивановым, в этом году исполняется 26 лет. Весной она выпустила новый альбом — «Дневники капитанов», а в ноябре — сингл на песню «Хотел бы я…» в стиле симфонического рок-романса. Услышать новые и старые добрые песни коллектива, вспомнив былые прекрасные годы, можно будет на концерте в клубе «Космонавт».

Звезда сериала «Улица» будет собирать «Ледовый»

23 ноября, 16+

Юрий Николаенко, или NЮ, — музыкант и автор хитов «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» — готовит лирический вечер для своих поклонников и всех тех, кто любит нежные мелодии и трогательные тексты о любви. За безудержный успех его песен пресса уже окрестила его новым Юрой Шатуновым, меж тем Юрий — выпускник петербургской Академии театрального искусства (курс Семена Спивака), слова и музыку своих хитов пишет сам.

Где узнать новое в Петербурге 22–24 ноября?

В «Севкабель Порту» топят «Лед»

С 19 ноября. 6+

Создатели выставок про Цоя и Балабанова собрали новую выставку-приключение в жанре обучения с развлечением — «Лед. Жизнь». На более чем 2 500 квадратных метрах вселенной льда посетитель ищет ответы на вопросы: как устроена снежинка, можно ли жить на льдине, где и когда изобрели мороженое, может ли лёд быть разной температуры? Проект объединяет коллективные знания и впечатления о льде: начиная от его физических и химических свойств до использования в быту, спорте, искусстве, а также технологии атомного ледокольного флота.

Изюминка выставки — фрагмент ледяного керна 5Г-3 возрастом более 600 тысяч лет, поднятый с глубины 3 465 метров в районе антарктической станции «Восток».

Источник: бюро Planet9







В «Старой Коломне» расскажут о росписях Консерватории

22 ноября, 12+

Мария Марченко — кандидат искусствоведения, эксперт Министерства культуры, старший инженер строительного контроля по реставрации предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства АО «Политехстрой-Сварго» на объекте «Санкт-Петербургская консерватория». На бесплатной лекции в библиотеке «Старая Коломна» она поделится обширным историческим материалом, который узнала о жизни здания Консерватории в 1890–1896 годах, когда шло оформление помещений. «Проведенный сравнительный анализ сохранившихся иконографических источников залов и церкви Петербургской консерватории разных лет выявил расхождения, которые до настоящего времени обнаружены не были, — рассказывают организаторы встречи. — В результате дальнейшего исследования были открыты новые имена, связанные с росписями интерьеров Консерватории и уточнена роль художников, которые до сих пор считались их авторами».

Маяковка проведет по секретам метро

23 ноября, 12+

Информационно-досуговый центр «М-86» Библиотеки Маяковского проводит в течение дня 23 ноября архитектурно-исторический квест с призами-книгами для первых пяти победителей. Он посвящён станциям метро Фрунзенско-Приморской линии («фиолетовой» ветки). Проходить квест нужно будет самостоятельно, забрать задания можно с 11 до 19 часов.

Какие новые выставки посмотреть 22–24 ноября?

В Катакомбах Петрикирхе покажут «Преображение»

22 ноября (с 20:00) — 29 ноября, 16+

Фотовыставка, созданная при участии более чем 20 авторов, представляет собой антологию неконвенциональной, или, иными словами, нетрадиционной петербургской фотографии первой четверти XXI века, начиная с таких мастеров, как Валентин Самарин, Александр Китаев, Андрей Чежин, Валентин Симанков, и заканчивая молодыми фотографами начала 2020-х.

В РНБ выдадут «Секреты старинного шкафа»

До 19 января, 16+

Выставка, посвященная петербургской моде эпохи модерна, позволит узнать об истории модной индустрии в дореволюционной столице: как работали ателье, магазины, а также модные дома, обшивавшие императорский двор. Материалы — дореволюционные и советские журналы с выкройками, книги, брошюры, прейскуранты. Посетитель сможет «заглянуть» в модные дома, где одевались императрицы Александра Федоровна и Мария Федоровна, певица Анастасия Вяльцева, поэтесса Зинаида Гиппиус, балерина Анна Павлова. Выставку дополняют предметы гардероба из частного собрания театрального художника Ирины Бируля — корсеты, манжеты, утюжки, красивейшие кружева и ткани. Вход по читательскому билету.

Источник: Российская национальная библиотека







На что сходить в кино 22–24 ноября

«ПитерКИТ» познакомит с кинодебютами

21–25 ноября

Фестиваль студенческих фильмов представит конкурс короткометражных и полнометражных дебютных игровых лент. Ко второму этапу, который и пройдет в эти даты, были допущены фильмы студентов СПбГИКиТ, отмеченные призами, специальными дипломами за профессионализм и дипломами зрительских симпатий первого этапа международного фестиваля студенческих фильмов — «ПитерКиТ», фильмы других российских и зарубежных киношкол, дебютные полнометражные фильмы, прошедшие отбор в основной конкурс, а также сценарии, прошедшие отбор в основной конкурс. Расписание показов можно посмотреть на сайте.

Кейт Уинслет станет великой в фотографии

18+

Биографическая драма «Великая» рассказывает о жизни Ли Миллер, одной из самых известных женщин в истории фотографии. Ассистентка Ман Рэя, она дружила с Пикассо, Элюаром и Кокто. А во Вторую мировую стала военным фотокорреспондентом. В картине Эллен Кёрас ее сыграет Кейт Уинслет.

«Конклав» перенесет на выборы нового понтифика в Ватикан

12+

Триллер Эдварда Бергера «Конклав» по одноименному роману Томаса Харриса разворачивается в Ватикане, где после смерти Папы начинается борьба за престол. В главной роли кардинала Лоуренса снялся Рэйф Файнс («Гарри Поттер», «Английский пациент»). Для съемок была детально воссоздана Сикстинская капелла.

Никита Ефремов появится в драме об искусственном интеллекте

18+

Два брата создают уникальную технологию «Реплика», которая способна скопировать сознание человека в нейросеть. И все бы хорошо, но один из них решает тайно скопировать сознание жены другого и выдать себя за ее мужа. В одноименной картине Амира Исаева снялись Никита Ефремов и Владислав Ценев.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»