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Афиша Plus В Театральном музее появится Ибсен на языке Брехта

В Театральном музее появится Ибсен на языке Брехта

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Посттравматический театр 22 ноября представит в Театральном музее (радио)спектакль Сони Дымшиц «Господин советник», в котором обман и иллюзия становятся основным правилом мира. В обычном театре обман уже присутствует, но в радиотеатре он удваивается: то, что слушатель воспринимает, редко совпадает с тем, что происходит на самом деле.

Спектакль основан на ранней пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена и рассказывает историю Карстена Берника — образцового гражданина и семьянина, гордости своего родного города. Берник на первый взгляд ведет идеальную жизнь, стоя на страже нравственности. Однако накануне заключения крупной сделки его мрачное прошлое начинает всплывать, и люди, знающие его самый страшный секрет, возвращаются.

Режиссер Соня Дымшиц переработала текст в стиле брехтовского зонгшпиля, добавив музыкальные номера, которые комментируют основное действие. Это создает пространство откровенной театральности, где актеры не скрывают, что они играют актеров, записывающих реплики для радиопостановки. Театральный зал превращается в студию звукозаписи, а зрители становятся свидетелями процесса создания радиоспектакля.

История, придуманная более века назад, приобретает новое звучание, превращаясь в острое и злободневное высказывание о манипуляциях и показной морали. Дух кабаре и сатиры пронизывает спектакль благодаря зонгам — песням-комментариям, написанным композитором Ваней Нестерцом и переводчиком Валерием Дымшицем специально для этого спектакля. «Господин советник» — это не просто адаптация классики, а современная интерпретация, которая заставляет задуматься о том, насколько тонка грань между публичным фасадом и истинной сущностью человека. В этом спектакле секреты всплывают из небытия, а трансатлантический пароход, символизирующий успех Берника, может утонуть в любую секунду.

В спектакле сыграют молодые артисты: Игорь Астапенко, Маша Коркодинова, Семен Мруз, Мария Григорова, Ася Галимзянова.

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