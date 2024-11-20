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Афиша Plus В Театре Ленсовета покажут эскизы о Кандинском, Толстом, Пирогове и Стравинском

В Театре Ленсовета покажут эскизы о Кандинском, Толстом, Пирогове и Стравинском

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С 22 ноября на Малой сцене Театра им. Ленсовета стартует режиссёрско-драматургическая лаборатория «Персоны», завершающая полуторагодичный исследовательский проект «Опыт русской духовности. Естественный рубеж». Этот проект, инициированный Фондом Театра им. Ленсовета, стал творческим экспериментом, в котором театральные практики исследовали жизнь и творчество четырёх выдающихся личностей, оставивших глубокий след в русской культуре на рубеже XIX–XX веков — Льва Толстого, Николая Пирогова, Василия Кандинского и Игоря Стравинского.

В рамках лаборатории прошло множество мероприятий, включая публичные лекции и выставку «Вселенная Пирогова», а также был создан документальный фильм, посвящённый жизни и деятельности великого врача.

Кульминацией этого проекта станет показ эскизов, специально для которых драматурги создали пьесы, сосредоточившись на конкретных личностях и исследовании их философских и художественных идеалов. Все вместе пьесы войдут в отдельный сборник, который будет издан после завершения лаборатории.

Расписание показов лаборатории:

22 ноября — «Лев Толстой. Два портрета». Драматург Сергей Толстиков, режиссёр Евгения Богинская.

4 декабря — «Парадокс Пирогова». Драматург Ульяна Петрова, режиссёр Константин Соя.

11 декабря — «Гиперакузия». Драматург Дарья Гриза, режиссёр Роман Кочержевский.

14 декабря — «Кандинский. Композиция». Драматург Александр Болдырыхин, режиссёр Артём Петров.

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