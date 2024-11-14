В Главном штабе откроется выставка к 150-летию со дня рождения Николая Рериха

Выставку «Твердыня пламенная» составят более пятисот предметов. В проекте участвуют двадцать музеев и культурных институций из России, Беларуси и Монголии. Экспозиция станет также кульминацией эрмитажной буддийской программы.

С. Н. Рерих. Когда собираются йоги. Холст; гуашь. XX век. Источник: Эрмитаж







Музей приводит цитату Михаила Пиотровского: «Эрмитажный Рерих — утончённый представитель петербургской культуры; вдохновенный пророк духовного единства России и Востока, романтически-практичный борец за права культуры». Название выставки отсылает к заголовку одного из сборников публицистики Николая Рериха (1874–1947). Книгу «Твердыня пламенная» впервые издали в 1933 году, за несколько лет до подписания Пакта Рериха — первого в истории договора об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. Эрмитаж видит одной из задач выставки показать эту сторону деятельности художника.

Также вы увидите и самые ранние, и наиболее поздние работы Рериха. Среди них — «Гонец. „Восста род на род“», «Заморские гости» и «Город строят» из Третьяковской галереи, менее известные вещи «Натурщик» и «Отдых охотника» из Музея Академии художеств.

Гонец. «Восста род на род», 1897 Источник: Третьяковская галерея







Помимо живописи Рериха вы увидите русскую иконопись и тибетскую живопись, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника. Будет на экспозиции и уникальная археологическая коллекция семьи Рериха, в составе которой — находки самого художника, его супруги Елены Ивановны и младшего брата художника Бориса Константиновича. Рериховское археологическое собрание Эрмитажа включает более 26 тысяч предметов, в том числе вещи каменного века и находки из раскопок средневековых памятников.

Н. К. Рерих. Древний город. Бумага наклеена на холст, пастель, дерево, стекло (рама). Начало XX века. Источник: Эрмитаж







Помимо прочего эрмитажное собрание раскрывает Рериха и как коллекционера западноевропейской живописи: вы увидите работы голландских и итальянских мастеров XV–XVII веков.