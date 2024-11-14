В Главном штабе откроется выставка к 150-летию со дня рождения Николая Рериха

Выставку «Твердыня пламенная» составят более пятисот предметов. В проекте участвуют двадцать музеев и культурных институций из России, Беларуси и Монголии. Экспозиция станет также кульминацией эрмитажной буддийской программы.
Музей приводит цитату Михаила Пиотровского: «Эрмитажный Рерих — утончённый представитель петербургской культуры; вдохновенный пророк духовного единства России и Востока, романтически-практичный борец за права культуры». Название выставки отсылает к заголовку одного из сборников публицистики Николая Рериха (1874–1947). Книгу «Твердыня пламенная» впервые издали в 1933 году, за несколько лет до подписания Пакта Рериха — первого в истории договора об охране исторических памятников, художественных и научных учреждений. Эрмитаж видит одной из задач выставки показать эту сторону деятельности художника.
Также вы увидите и самые ранние, и наиболее поздние работы Рериха. Среди них — «Гонец. „Восста род на род“», «Заморские гости» и «Город строят» из Третьяковской галереи, менее известные вещи «Натурщик» и «Отдых охотника» из Музея Академии художеств.
Помимо живописи Рериха вы увидите русскую иконопись и тибетскую живопись, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии и вещи, связанные с жизнью и творчеством художника. Будет на экспозиции и уникальная археологическая коллекция семьи Рериха, в составе которой — находки самого художника, его супруги Елены Ивановны и младшего брата художника Бориса Константиновича. Рериховское археологическое собрание Эрмитажа включает более 26 тысяч предметов, в том числе вещи каменного века и находки из раскопок средневековых памятников.
Помимо прочего эрмитажное собрание раскрывает Рериха и как коллекционера западноевропейской живописи: вы увидите работы голландских и итальянских мастеров XV–XVII веков.
Выставка «Твердыня пламенная». К 150-летию со дня рождения Н. К. Рериха» пройдёт в залах-трансформерах Главного штаба с 20 ноября 2024 года по 2 марта 2025 года. 0+