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Афиша Plus Никита Ефремов осваивает цифровое бессмертие в фантастической драме «Реплика»

Никита Ефремов осваивает цифровое бессмертие в фантастической драме «Реплика»

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21 ноября в прокат выходит фантастическая драма режиссера Амира Исаева «Реплика». По сюжету два брата, Антон и Давид, разрабатывают уникальную технологию «Реплика», которая способна скопировать сознание человека в нейросеть. Они на пороге грандиозного открытия, которое способно даровать всему человечеству цифровое бессмертие. Однако Антон в своей одержимости проектом заходит слишком далеко: он тайно копирует сознание Веры, жены Давида, и убеждает копию, что именно он её муж…

Братьев-учёных сыграли Никита Ефремов («Хороший человек») и Владислав Ценев («Медиатор»), жену Давида — Софья Лебедева («Тетрис»). В фильме также снялись Юрий Цурило («Скиф», «Трудно быть богом») и Александр Стефанцов («Стиляги»).

По словам создателей картины, фильм будет держать зрителей в напряжении до самого конца, а еще — поставит вопросы «о границе между этикой, научным прогрессом, жаждой славы, а самое главное — между душой и искусственным интеллектом».

18+

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