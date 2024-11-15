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Афиша Plus В прокате — биография культовой фотохудожницы с Кейт Уинслет в главной роли

В прокате — биография культовой фотохудожницы с Кейт Уинслет в главной роли

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С 21 ноября в кино — биографическая драма Эллен Кёрас «Великая». Она расскажет о жизни Ли Миллер. Это, пожалуй, одна из самых известных женщин в фотографии в XX веке. Она была ассистенткой великого фотографа Ман Рэя, дружила с Пикассо, Элюаром и Кокто, работала моделью и снимала для модных журналов сама. Во время Второй мировой войны Миллер отправилась в Европу как военный фотокорреспондент для журнала Vogue, снимала высадку союзников в Нормандии и освобождение концлагерей Бухенвальда и Дахау, где сделала выдающиеся фото, а также позировала, моясь в личной ванне Гитлера. Она стала прототипом Ли Смит, главной героини фильма Алекса Гарленда «Падение империи», сыгранной Кирстен Данст.

С этой картиной Эллен Кёрас дебютировала как режиссёр: она больше известна как оператор фильмов «Вечное сияние чистого разума», «Анализируй то», «Кофе и сигареты» и множества других. Кёрас — номинант и лауреат «Эмми» и других престижных премий.

Проект зародился, когда Кёрас случайно заметила сходство между Миллер и актрисой Кейт Уинслет, с которой Кёрас работала на «Вечном сиянии чистого разума». Впоследствии Уинслет сама стала продюсировать фильм о фотохудожнице и предложила Кёрас стать его режиссёром. Сценарий был создан по мотивам биографии Миллер, написанной её сыном Энтони Пенроузом. Пенроуз поддержал фильм и предоставил Кёраз полный доступ к личным архивам и дневникам его матери.

К актерскому составу присоединились Александр Скарсгард («Меланхолия»), Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете»), Андреа Райсборо («Ради Лесли»), Джош О’Коннор («Корона»), Сэмюэл Барнетт («Холистическое агентство Дирка Джентли») и другие.

Съемки проходили в Хорватии и Венгрии. Работа над фильмом заняла восемь лет, и в какой-то момент из-за нестабильного финансирования Кейт Уинслет как продюсер сама выплатила зарплату всему актерскому составу и съемочной группе за две недели.

Премьера картины состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года. Критики назвали игру Кейт Уинслет “захватывающей”.

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