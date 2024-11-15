В прокате — биография культовой фотохудожницы с Кейт Уинслет в главной роли

С 21 ноября в кино — биографическая драма Эллен Кёрас «Великая». Она расскажет о жизни Ли Миллер. Это, пожалуй, одна из самых известных женщин в фотографии в XX веке. Она была ассистенткой великого фотографа Ман Рэя, дружила с Пикассо, Элюаром и Кокто, работала моделью и снимала для модных журналов сама. Во время Второй мировой войны Миллер отправилась в Европу как военный фотокорреспондент для журнала Vogue, снимала высадку союзников в Нормандии и освобождение концлагерей Бухенвальда и Дахау, где сделала выдающиеся фото, а также позировала, моясь в личной ванне Гитлера. Она стала прототипом Ли Смит, главной героини фильма Алекса Гарленда «Падение империи», сыгранной Кирстен Данст.