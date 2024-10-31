Создатели выставок про Цоя и Балабанова откроют в «Севкабель порту» выставку про лед. Посмотрите, какая она

Необычная выставка-экспедиция, в которой встретятся наука и искусство, откроется 19 ноября в «Севкабель порту». Проект «Лед. Жизнь» (6+) — новая работа бюро Planet9, недавно открывшего там же выставку-путешествие «Виктор Цой. Легенда» .

«Рассказ о самых разных аспектах существования льда разворачивается в эффектных декорациях космического корабля, который отправился в экспедицию на Ледяную планету, - рассказывают о предстоящей «ледяной» выставке организаторы. - Проводником посетителей выставки в этом иммерсивном путешествии в неизведанное станет аудиорассказ, подготовленный специально для проекта. В разработке его концепции приняли участие научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы, искусствоведы Анна Буали и Лия Чечик, отобрали арт-объекты, связанные с темой льда».