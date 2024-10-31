Создатели выставок про Цоя и Балабанова откроют в «Севкабель порту» выставку про лед. Посмотрите, какая она

Необычная выставка-экспедиция, в которой встретятся наука и искусство, откроется 19 ноября в «Севкабель порту». Проект «Лед. Жизнь» (6+) — новая работа бюро Planet9, недавно открывшего там же выставку-путешествие «Виктор Цой. Легенда».
«Рассказ о самых разных аспектах существования льда разворачивается в эффектных декорациях космического корабля, который отправился в экспедицию на Ледяную планету, - рассказывают о предстоящей «ледяной» выставке организаторы. - Проводником посетителей выставки в этом иммерсивном путешествии в неизведанное станет аудиорассказ, подготовленный специально для проекта. В разработке его концепции приняли участие научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы, искусствоведы Анна Буали и Лия Чечик, отобрали арт-объекты, связанные с темой льда».
На выставке можно будет узнать об атомных ледоколах и покорении Арктики и самому «встать за штурвал», чтобы проложить через льды Северный морской путь от Петербурга до Владивостока.
«Эта выставка адресована самой широкой аудитории — мы создаем вселенную льда, в которой серьёзные научные факты сплетены с игровыми механиками, инсталляциями современных художников и трогательными личными историями», — поделилась своим видением основатель и генеральный директор бюро, продюсер и архитектор выставки Агния Стерлигова.
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