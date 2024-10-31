Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 753мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,02
EUR 105,52
Почему дорожает молочка
«Сухой закон» на Вологодчине
Промышленный Петербург
Водитель автобуса без сознания
Вишневский* больше не депутат
Студенты-вожатые и трудные дети
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Выставки Создатели выставок про Цоя и Балабанова откроют в «Севкабель порту» выставку про лед. Посмотрите, какая она

Создатели выставок про Цоя и Балабанова откроют в «Севкабель порту» выставку про лед. Посмотрите, какая она

1 286
1 комментарий

Необычная выставка-экспедиция, в которой встретятся наука и искусство, откроется 19 ноября в «Севкабель порту». Проект «Лед. Жизнь» (6+) — новая работа бюро Planet9, недавно открывшего там же выставку-путешествие «Виктор Цой. Легенда».

+1

«Рассказ о самых разных аспектах существования льда разворачивается в эффектных декорациях космического корабля, который отправился в экспедицию на Ледяную планету, - рассказывают о предстоящей «ледяной» выставке организаторы. - Проводником посетителей выставки в этом иммерсивном путешествии в неизведанное станет аудиорассказ, подготовленный специально для проекта. В разработке его концепции приняли участие научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы, искусствоведы Анна Буали и Лия Чечик, отобрали арт-объекты, связанные с темой льда».

На выставке можно будет узнать об атомных ледоколах и покорении Арктики и самому «встать за штурвал», чтобы проложить через льды Северный морской путь от Петербурга до Владивостока.

«Эта выставка адресована самой широкой аудитории — мы создаем вселенную льда, в которой серьёзные научные факты сплетены с игровыми механиками, инсталляциями современных художников и трогательными личными историями», — поделилась своим видением основатель и генеральный директор бюро, продюсер и архитектор выставки Агния Стерлигова.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Леошид Турист
1 час
На Цоя билет от 900 ₽, сколько здесь будет стоить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
Новости компаний
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Новости компаний
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период
31 октября, 16:13
19 тысяч растений — в «Северной короне» завершилось благоустройство
31 октября, 15:30
Бесплатный вход на выставку Никаса Сафронова в Петропавловской крепости
31 октября, 14:00
В систему ГАРАНТ подключен новый блок «Справочник строителя»
31 октября, 12:20
Спрос на антивирусы вырос в два раза
31 октября, 10:00
Ноябрь в Пушкинском районе: планируем свободное время
30 октября, 18:00
«Петербургская Недвижимость» вновь подтвердила звание одной из лучших риэлтерских компаний
30 октября, 16:30
ПСБ открыл офис нового формата в Санкт-Петербурге на Невском проспекте
30 октября, 15:55
В Петербурге введен в эксплуатацию театр на 500 мест
30 октября, 15:20
Группа ЦДС досрочно ввела в эксплуатацию корпуса 14 и 15 ЖК ЦДС «Новые Горизонты»
30 октября, 15:20
2 ноября в «Охта Парке» первым в этом сезоне открывается зимний каток
30 октября, 12:15
Взрослая, желанная, осознанная: врачи рассказали, как забеременеть после 35 и к чему готовиться при поздней беременности
29 октября, 18:00