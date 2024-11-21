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Афиша Plus Куда пойдем сегодня Театральный музей открыл выставку к 150-летию Всеволода Мейерхольда

Театральный музей открыл выставку к 150-летию Всеволода Мейерхольда

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Проект «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» организовали совместно с Бахрушинским музеем и фестивалем «Дягилев P.S.». По замыслу создателей, это не повествовательная ретроспектива, а выставка-пазл, собранная из важных для режиссёра тем: «Влечение к строительству», «Ревизор», «Петербург».

Идея проекта родилась из знаменитого автографа Мейерхольда, который он оставил в 1915 году в визитном альбоме основателя Театрального музея Левкия Жевержеева: «Город Петра — только он, только его воздух, его камни, его каналы способны создать таких людей, с таким влечением к строительству… Жить и умереть в Петербурге! Какое счастье!» В личности Петра I Мейерхольд выделил аспект «строителя чудотворного», да и сам, подчёркивают организаторы выставки, вошёл в историю как строитель театра будущего. А его реплика оказалась трагически пророческой — именно в Ленинграде режиссёра арестовали в 1939 году.

Выставка в Театральном музее — это гипотеза-размышление о феномене гоголевского «Ревизора», творческой и личной судьбе Всеволода Мейерхольда. «Ревизор» стал одной из главных его постановок, вот и выставка задумана в формате музейного спектакля, созданного из переплетения реплик героев комедии, жизненных реалий Гоголя и Мейерхольда.

Своего «Ревизора» режиссёр поставил в 1926 году в Театре им. Мейерхольда в Москве, хотя задумал постановку ещё в Петербурге. Организаторы приводят цитату режиссёра из письма Фёдору Комиссаржевскому 1907 года: «„Ревизора“ хочется всегда». Создатели экспозиции (дизайнер — Юрий Сучков) оформили выставочное пространство как стройплощадку, что отсылает к мечте режиссёра о новом здании ГосТИМа, которое задумывалось как театр будущего. Согласно задумке, новое здание должен был украсить мозаичный фриз по мотивам постановки «Ревизора», мозаики заказали мастерской Академии художеств — и это был первый крупный заказ для Академии с момента возрождения мозаичной мастерской в советское время. Осенью Музей Академии как раз проводил в Музее-квартире Исаака Бродского выставку эскизов к тем самым мозаикам. Теперь в Театральном музее вы сможете увидеть шесть сохранившихся мозаик из Бахрушинского музея.

Также на экспозиции будут эскизы декораций и костюмов, живопись, фотографии, макеты к спектаклям Мейерхольда, предметы из Бахрушинского музея, который унаследовал архив ГосТИМа после закрытия театра, вещи из Третьяковской галереи и Эрмитажа, Музея архитектуры им. Щусева, специально созданные для выставки арт-объекты.

Выставка «Казус Мейерхольда, или „Ревизора“ хочется всегда» пройдёт в Театральном музее (Зодчего Росси, 2А) с 21 ноября 2024 года по 6 апреля 2025 года. 12+

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