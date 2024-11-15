В KGallery покажут работы Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний

На выставке будут такие вещи, как «Автопортрет» (1907), «Айша» (1907/08), «Изгнание из рая» (1911), «Мельница» (1912), «Натюрморт» (1920), «Работница. Девушка в красном платке» (1925) и другие. Помимо работ самого Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939), на выставке будут работы его учителя Валентина Серова (1865–1911) и Михаила Врубеля (1856–1910), который сильно повлиял на его мировоззрение. Особый раздел на выставке посвятят ученикам Петрова-Водкина: Александру Самохвалову, Леониду Чупятову, Фавсте Шихмановой и другим мастерам.

Кузьма Петров-Водкин — выходец из Хвалынска Саратовской губернии. Будучи подростком, познакомился с иконописцами и наблюдал за их работой, пробовал и сам писать иконы и пейзажи. Позднее оказался в живописном классе Фёдора Бурова (1845–1895), после того как не смог поступить в железнодорожное училище в Самаре. Помимо живописи, юный Петров-Водкин писал тексты, в том числе однажды показал свою поэму на тему религиозно-философских идей Льва Толстого Максиму Горькому (и ничего хорошего в свой адрес не услышал). Не успев окончить образование у Бурова из-за смерти учителя, Петров-Водкин вернулся на родину. В это время в Хвалынск приехал петербургский архитектор Роман-Фридрих Мельцер (1860–1943), который оценил работы молодого художника. Благодаря ему Петров-Водкин получил субсидию, смог учиться в Центральном училище технического рисования Штиглица, а потом — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (именно там он учился у Серова).