В KGallery покажут работы Кузьмы Петрова-Водкина из частных собраний

Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения художника. Вы увидите живопись и графику, а также фарфор, книги и документы из частных собраний Петербурга и Москвы.
На выставке будут такие вещи, как «Автопортрет» (1907), «Айша» (1907/08), «Изгнание из рая» (1911), «Мельница» (1912), «Натюрморт» (1920), «Работница. Девушка в красном платке» (1925) и другие. Помимо работ самого Кузьмы Петрова-Водкина (1878–1939), на выставке будут работы его учителя Валентина Серова (1865–1911) и Михаила Врубеля (1856–1910), который сильно повлиял на его мировоззрение. Особый раздел на выставке посвятят ученикам Петрова-Водкина: Александру Самохвалову, Леониду Чупятову, Фавсте Шихмановой и другим мастерам.
Над дизайном выставки работал Андрей Воронов — обещают, что элементы архитектурного решения будут отсылкой к работам художника.
Кузьма Петров-Водкин — выходец из Хвалынска Саратовской губернии. Будучи подростком, познакомился с иконописцами и наблюдал за их работой, пробовал и сам писать иконы и пейзажи. Позднее оказался в живописном классе Фёдора Бурова (1845–1895), после того как не смог поступить в железнодорожное училище в Самаре. Помимо живописи, юный Петров-Водкин писал тексты, в том числе однажды показал свою поэму на тему религиозно-философских идей Льва Толстого Максиму Горькому (и ничего хорошего в свой адрес не услышал). Не успев окончить образование у Бурова из-за смерти учителя, Петров-Водкин вернулся на родину. В это время в Хвалынск приехал петербургский архитектор Роман-Фридрих Мельцер (1860–1943), который оценил работы молодого художника. Благодаря ему Петров-Водкин получил субсидию, смог учиться в Центральном училище технического рисования Штиглица, а потом — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (именно там он учился у Серова).
С 1900-х художник ездил по Европе, смотрел старых мастеров, античное и раннехристианское искусство, готику. Полюбил Джорджоне, Рафаэля, Леонардо, Джованни Беллини. Побывал Петров-Водкин и в Северной Африке — был в Алжире, Тунисе. Вернувшись в Россию, художник начал вырабатывать собственный стиль, а в послереволюционное время стал одним из реорганизаторов Высшего художественного училища при Академии художеств. Там он преподавал до 1932 года. И хотя в революционный период он писал о неустроенности и безденежье, на это время пришлись его лучшие работы. С конца 20-х, когда художнику диагностировали туберкулёз, его состояние ухудшалось, в итоге он скончался от болезни в 1939 году.
Выставка «Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 145-летию со дня рождения» пройдёт в KGallery с 19 ноября по 31 декабря 2024 года. 16+