Михайловский театр представит балет «Собор Парижской Богоматери»

Пети, завороженный мрачной поэзией Гюго, высек из музыки и движения историю о Квазимодо, чья прекрасная душа закована в уродливое тело. Танец Эсмеральды — вихрь свободы, сносящий стены человеческих предрассудков. В этой истории священные обеты сгорают в пламени запретной страсти, стержень и верность себе находят дорогу к прекрасному, а любовь рождается из камня и плоти.

До Пети к сюжету Гюго в истории балета уже обращались — в XIX веке был создан романтический балет «Эсмеральда». Однако Пети гораздо больше интересует Квазимодо. На первый план он выводит четыре основные партии: Квазимодо, Эсмеральды, Клода Фролло и Феба. «Я хочу, чтобы зрители прониклись трагическим смыслом творения Виктора Гюго», — говорил маэстро. И ему это удалось. «Собор Парижской Богоматери» — это шедевр, в первом показе которого хореография Пети, экспериментальная музыка Мориса Жарра, костюмы известного модельера Ива Сен-Лорана и декорации Рене Аллио слились в стильную постановку.