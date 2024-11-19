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Афиша Plus Михайловский театр представит балет «Собор Парижской Богоматери»

Михайловский театр представит балет «Собор Парижской Богоматери»

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Век спустя после рождения гения танца, Ролана Пети, Михайловский театр воссоздает «Собор Парижской Богоматери» — один из самых известных балетов хореографа. Премьерные показы спектакля пройдут 22, 23 и 24 ноября.

Пети, завороженный мрачной поэзией Гюго, высек из музыки и движения историю о Квазимодо, чья прекрасная душа закована в уродливое тело. Танец Эсмеральды — вихрь свободы, сносящий стены человеческих предрассудков. В этой истории священные обеты сгорают в пламени запретной страсти, стержень и верность себе находят дорогу к прекрасному, а любовь рождается из камня и плоти.

До Пети к сюжету Гюго в истории балета уже обращались — в XIX веке был создан романтический балет «Эсмеральда». Однако Пети гораздо больше интересует Квазимодо. На первый план он выводит четыре основные партии: Квазимодо, Эсмеральды, Клода Фролло и Феба. «Я хочу, чтобы зрители прониклись трагическим смыслом творения Виктора Гюго», — говорил маэстро. И ему это удалось. «Собор Парижской Богоматери» — это шедевр, в первом показе которого хореография Пети, экспериментальная музыка Мориса Жарра, костюмы известного модельера Ива Сен-Лорана и декорации Рене Аллио слились в стильную постановку.

Спектакль, воскрешенный Луиджи Бонино, хранителем наследия Пети, был сначала перенесен в Новосибирск. На сцене Михайловского театра главные партии исполнят: Анжелина Воронцова, Приска Цайзель, Анастасия Соболева, Иван Зайцев, Виктор Лебедев, Никита Четвериков, Эрнест Латыпов, Данила Хамзин, Михаил Баталов.

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Михайловский театр Собор Парижской Богоматери
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