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Афиша Plus Новосибирский «Старый дом» привезет «Дачников» Кобелева

Новосибирский «Старый дом» привезет «Дачников» Кобелева

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22 и 23 ноября в Александринском театре состоятся гастроли новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Дачники» по мотивам пьесы М. Горького. Режиссер спектакля — художественный руководитель Александринки Никита Кобелев.

Пьеса Горького, встреченная при первой постановке в 1904 году громким скандалом, превращена режиссером в драматический триллер о том, что скрывается за фасадом благополучной жизни. В особняке адвоката Басова, словно в герметичном бункере, собираются друзья и партнеры на празднование новоселья. Но этот праздник оборачивается катастрофой.

Здесь не будет размеренных чаепитий и бесед о прекрасном. Смех, споры, звон бокалов — лишь дымовая завеса, скрывающая нарастающее внутреннее напряжение. Дача Басовых — не просто место для отдыха, а микрокосм современного общества, где успешные и состоявшиеся люди сталкиваются с экзистенциальным кризисом. Как жить дальше, когда старые ценности рушатся, а новые еще не обретены? Какую цену придется заплатить за выбор между покоем и действием, между иллюзией счастья и горькой правдой? Это разговор о том, как люди прячутся в своей зоне комфорта, пытаясь игнорировать тревожные сигналы внешнего мира. И пока вокруг дома бушуют лесные пожары, а люди вынуждены столкнуться лицом к лицу со своими страхами, становится ясно: жить «как раньше» уже не получится.

Режиссёр Никита Кобелев: «Как в бессмысленности смыслов отыскать новый смысл? В этой точке каждый начинает выстраивать новую жизненную стратегию, честно говорить о том, что у него болит, и искать новую опору. Интрига наших „Дачников“ заключается в том, что это будет спектакль в спектакле. Горький доводит фарсовый ключ до упора в четвёртом акте, где все потуги героев становятся очевидно бессмысленными, а сами они выглядят нелепо и смешно, как персонажи трагикомической пьесы. Собственно, Горький намекает нам, что каждый из дачников — всего лишь „маска“, которая действует по законам жанра. Но мы здесь не выступаем обличителями и намеренно уходим от „горьковского клише“. Это искренний разговор о людях, попавших в определенную ситуацию, — людях, которые вызывают сочувствие, улыбку, сопереживание».

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