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Политика Трамп не играл в гольф с последнего покушения. Спецслужбы не могут обеспечить безопасность на поле

Трамп не играл в гольф с последнего покушения. Спецслужбы не могут обеспечить безопасность на поле

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3 комментария

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с момента последнего покушения 15 сентября не играл в гольф. Бить по шарам экс-глава государства не намерен, пока в стране не пройдут выборы, пишет 11 октября NBCnews.

Трамп отказался от любимого занятия по соображениям безопасности. Последнее покушение на кандидата в президенты произошло именно на поле для гольфа. Сейчас федеральные агенты не могут обеспечить должный уровень защиты на время игры.

Сам экс-президент США обсуждал вопрос безопасности с исполняющим обязанности директора Секретной службы Рональдом Роу. Трампу сообщили о необходимости дополнительной охраны, учитывая, что некоторые поля для гольфа находятся близко к общественным дорогам.

В последний раз так долго Трамп не играл в гольф в период пандемии коронавируса. Новый рекорд он поставит, если воздержится до конца выборов. У кандидата во владении более 18 гольф-комплексов по всему миру.

Ранее стало известно, что штаб Трампа запросил военные самолеты для перемещений кандидата между резиденциями и на митинги. Там же просят предоставить и дополнительные наземные транспортные средства. Такие запросы от кандидата в президенты поступают из-за «иранской угрозы», когда советники Трампа якобы получили брифинги, в которых Тегеран планирует ликвидировать возможного главу США.

15 сентября Трамп играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Политик не пострадал. На месте задержали Райана Уэсли Раута. По данным секретной службы, Раут не стрелял в Трампа. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьезно.

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Комментарии
3
почти бросил..)
1 час
Похоже, в хоккей он тоже не играет, а ведь как начиналось: на фоне флага!..)
Ипсилон Ц
1 час
сюрреализм это три покушения но нельзя исключать и чего-то совсем необычного!!
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