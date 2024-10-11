Трамп не играл в гольф с последнего покушения. Спецслужбы не могут обеспечить безопасность на поле

Кандидат в президенты США Дональд Трамп с момента последнего покушения 15 сентября не играл в гольф. Бить по шарам экс-глава государства не намерен, пока в стране не пройдут выборы, пишет 11 октября NBCnews.

Трамп отказался от любимого занятия по соображениям безопасности. Последнее покушение на кандидата в президенты произошло именно на поле для гольфа. Сейчас федеральные агенты не могут обеспечить должный уровень защиты на время игры.

Сам экс-президент США обсуждал вопрос безопасности с исполняющим обязанности директора Секретной службы Рональдом Роу. Трампу сообщили о необходимости дополнительной охраны, учитывая, что некоторые поля для гольфа находятся близко к общественным дорогам.

В последний раз так долго Трамп не играл в гольф в период пандемии коронавируса. Новый рекорд он поставит, если воздержится до конца выборов. У кандидата во владении более 18 гольф-комплексов по всему миру.

Ранее стало известно, что штаб Трампа запросил военные самолеты для перемещений кандидата между резиденциями и на митинги. Там же просят предоставить и дополнительные наземные транспортные средства. Такие запросы от кандидата в президенты поступают из-за «иранской угрозы», когда советники Трампа якобы получили брифинги, в которых Тегеран планирует ликвидировать возможного главу США.