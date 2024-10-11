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Общество Иранская угроза. Штаб Трампа запросил военную авиацию и военную технику для передвижения

Иранская угроза. Штаб Трампа запросил военную авиацию и военную технику для передвижения

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1 комментарий

Штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военные самолеты для перемещений Трампа, а также направил просьбу расширить ограничения на полеты над его резиденциями и во время митингов. Также команда просит военные транспортные средства для наземных поездок, пишет 11 октября The Washington Post со ссылкой на электронные письма.

Запросы поступили после того, как советники предвыборной кампании Трампа якобы получили брифинги, в которых говорится о намерениях Ирана убить кандидата в президенты. Советники Трампа опасаются ракетной атаки или же удара беспилотников.

Пресс-секретарь секретной службы США Энтони Гульельми заявил, что Трамп получает «самый высокий уровень защиты».

Издание утверждает, что запросы военного самолета и техники обостряют многомесячные разногласия между командой Трампа и секретной службой, которые усилились после двух покушений на бывшего президента. Удовлетворение таких запросов для кандидата в президенты было бы беспрецедентным, особенно военный самолет для перевозки Трампа. Если администрация предоставит такие активы, пишет The Washington Post, это может придать Трампу особый облик в последние месяцы, которого никогда не было ни у одного кандидата, и будет визуально напоминать избирателям каждый день, что он находится под угрозой.

Отмечается, что нет никаких доказательств, связывающих Иран с какой-либо из недавних попыток покушения на Трампа, но ФБР не исключает такой возможности. Предполагается, что лидеры Ирана стремятся отомстить официальным лицам США за гибель иранского генерал-майора Касема Сулеймани в 2020 году.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп получил ранение во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрелов он схватился за ухо, его увели с кровью на лице. Человек, стрелявший в Дональда Трампа, убит. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, который являлся членом Республиканской партии. Кроме того, при покушении погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы.

15 сентября Трамп играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Политик не пострадал. На месте задержали Райана Уэсли Раута. По данным секретной службы, Раут не стрелял в Трампа. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьёзно.

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Комментарии
1
ixform
53 минуты
беспилотники очень опасные они могут даже танк взорвать
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