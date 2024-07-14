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    ФБР назвало имя стрелка, который совершил покушение на Трампа

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    13 комментариев

    ФБР заявило, что идентифицировало мужчину, которого подозревает в стрельбе в Дональда Трампа на предвыборном митинге. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании.

    Как пишет AP 14 июля, речь о 20-летнем жителе Бетел-Парка, Пенсильвания, его зовут Томас Мэтью Крукс.WP добавляет, что мужчина был членом республиканской партии. О мотиве стрелка пока ничего не известно. Рядом с телом была обнаружена полуавтоматическая винтовка типа AR-15.


    Выстрелы раздались 14 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Сам он был легко ранен в ухо, но погиб один из участников митинга, были и другие пострадавшие. Стрелка ликвидировали, следствие расценивает произошедшее как покушение на Трампа. Его соперник, действующий президент Джозеф Байден, осудил насилие, но заявил, что пока у него недостаточно фактов.

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    Комментарии 13

    495369414 Июл 2024 в 11:35
    Молчат постоянные комментаторы-тролли, потому что им еще не довели, как реагировать и какую тему разгонять.
    +2−0
    495369414 Июл 2024 в 11:30
    Про любой уличный грабёж в России комментаторы напишут, что невозможно жить в нашей стране, в 90-е было спокойнее и в каждом преступлении виноват лично президент России. А про то, что в кандидата в президенты Сша стреляли - молчок. Нормальный демократический процесс.
    +2−0
    495369414 Июл 2024 в 11:27
    Настоящая демократия в действии.
    +1−0
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