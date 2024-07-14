ФБР назвало имя стрелка, который совершил покушение на Трампа

ФБР заявило, что идентифицировало мужчину, которого подозревает в стрельбе в Дональда Трампа на предвыборном митинге. Им оказался
Как пишет AP 14 июля, речь о
Выстрелы раздались 14 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Сам он был легко ранен в ухо, но погиб один из участников митинга, были и другие пострадавшие. Стрелка ликвидировали, следствие расценивает произошедшее как покушение на Трампа. Его соперник, действующий президент Джозеф Байден, осудил насилие, но заявил, что пока у него недостаточно фактов.