ФБР назвало имя стрелка, который совершил покушение на Трампа

ФБР заявило, что идентифицировало мужчину, которого подозревает в стрельбе в Дональда Трампа на предвыборном митинге. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании.



Как пишет AP 14 июля, речь о 20-летнем жителе Бетел-Парка, Пенсильвания, его зовут Томас Мэтью Крукс.WP добавляет, что мужчина был членом республиканской партии. О мотиве стрелка пока ничего не известно. Рядом с телом была обнаружена полуавтоматическая винтовка типа AR-15 .



Выстрелы раздались 14 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Сам он был легко ранен в ухо, но погиб один из участников митинга, были и другие пострадавшие. Стрелка ликвидировали, следствие расценивает произошедшее как покушение на Трампа. Его соперник, действующий президент Джозеф Байден, осудил насилие, но заявил, что пока у него недостаточно фактов.

