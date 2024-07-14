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    При покушении на Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны. Он спас свою семью

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    2 комментария

    При стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы. Об этом сообщил губернатор штата Джош Шапиро 14 июля, передает CNN.

    «Кори был отцом двух дочерей. Кори был пожарным. Кори ходил в церковь каждое воскресенье. Кори любил свою общину. Но больше всего Кори любил свою семью», — сказал губернатор после разговора с женой погибшего.

    По его словам, экс-начальник пожарной охраны являлся ярым сторонником Трампа и был рад присутствовать на митинге. В память о погибшем мужчине глава города распорядился приспустить флаги.

    В соцсетях его дочь Эллисон рассказала, что в момент выстрелов отец быстро повалил ее и мать на землю, пытаясь прикрыть собой. В результате никто из членов семьи не пострадал, отцу выжить не удалось.

    Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании, прозвучали три выстрела. Кандидат в президенты от республиканцев схватился за ухо и быстро пригнулся, после чего к нему подоспела охрана. С трибун Трампа уводили с кровью на лице. Стрелок был убит, подозреваемым оказался местный житель. ФБР назвала его имя — это 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате атаки один участник митинга погиб, двое тяжело ранены. Дело расследуется как покушение на убийство.

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    Комментарии 2

    Пeтербуржец14 Июл 2024 в 22:27
    Из-за политических интересов элиты гибнут мирные граждане! Доколе!!

    А, это в США... Ну ладно...
    +2−3
    26378423114 Июл 2024 в 22:25
    Что поделаешь, толерантность вещь строгая: тот, кто не с нами, тот против нас.
    Ну а кто не понимает Этой общей доброты. Им в штаны насыпать надо Гайки гвозди и болты - ну и далее по тексту.
    +0−3
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