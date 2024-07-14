При покушении на Трампа погиб экс-начальник пожарной охраны. Он спас свою семью

При стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в Пенсильвании погиб бывший начальник пожарной охраны Кори Комператоре. 50-летний мужчина пытался защитить свою семью, когда прозвучали выстрелы. Об этом сообщил губернатор штата Джош Шапиро 14 июля, передает CNN.



«Кори был отцом двух дочерей. Кори был пожарным. Кори ходил в церковь каждое воскресенье. Кори любил свою общину. Но больше всего Кори любил свою семью», — сказал губернатор после разговора с женой погибшего.

По его словам, экс-начальник пожарной охраны являлся ярым сторонником Трампа и был рад присутствовать на митинге. В память о погибшем мужчине глава города распорядился приспустить флаги.