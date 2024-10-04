Куда пойти 4-6 октября: клёны в Ботаническом, день «Битлов» в «Севкабель Порту» и рисунки в Михайловском замке

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Актуальное



The Beatles Day — в «Севкабель Порту»

5 октября, 0+

Источник: enzodebernardo / iStock











Квест по творчеству The Beatles, лекция, квизы, живое исполнение хитов Джона Леннона, Shocking Blue и трибьют AC/DC — столь насыщенную программу подготовили организаторы праздника музыки The Beatles Day в «Севкабель Порту». Разнообразные активности будут длиться весь день. На фестивале ждут и поклонников группы со стажем, и малышей, которые с её творчеством пока не знакомы.





Ботанический сад удивит красотой клёнов

5 и 6 октября, 0+





Источник: Ботанический сад







Ботанический сад начинает новый месяц Осенним фестивалем клена и в каком-то смысле переносит посетителей в Японию, где «покраснение» клёнов — почти национальный праздник и приманка для туристов. Всем посетителям Ботанического выдадут карты, на которых отмечены разнообразные виды этих деревьев, а сотрудники ответят на все вопросы. В эти же дни в павильоне «Зеленый домик» проходит выставка «Многоликая бегония».





«СЛОВО» отметит праздник в «Подписных»

5 и 6 октября, 12+

Источник: podpisnie.ru











Издательство «СЛОВО/SLOVO» устраивает праздник в честь 35-летия работы. На дружественной площадке — в «Подписных изданиях» — по такому поводу пройдут встречи с авторами и презентация книг. В 18:00 в субботу публике представят работу Тима Скоренко «Марсоход. Аккордеон. МРТ. История армянской изобретательской мысли». В воскресенье в 13:30 публика узнает о книге «Испания от А до Я» и о том, «Что нового у Гойи и Пикассо?», на лекции с таким названием.





Рисунки Серова, Малевича, Врубеля покажут в замке

До 8 декабря, 0+

Б. М. Кустодиев. Молодая купчиха в клетчатом платочке. 1919 Источник: Русский музей











Выставка «Линия. Штрих. Пятно» в Русском музее — это возможность увидеть предметы, которые редко показывают из соображений сохранности. Среди таких — ценнейшие рисунки Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича. Всего около 150 экспонатов. Экспозицию в Михайловском замке выстроили в хронологическом порядке и по принципу «усложнения»: зрителю предстоит двигаться от авангарда к реализму, от книжной графику и театральным декорациям и изучать, как веяния XIX века уступали место новым идеям и привели к новаторству 1990-х.





В музеях





В Эрмитаже — старинные «брелоки»

До 19 января, 0+

Источник: Дмитрий Акимов / hermitagemuseum.org











В Пикетном зале Зимнего дворца посетителей удивляют миниатюрной скульптурой Японии XVIII–XX веков — нэцке. По сути, каждая такая фигурка — старинный брелок. Его как украшение и одновременно противовес привязывали на другом конце шнура небольших сумочек-коробочек для мелочей, которые в отсутствие карманов на традиционной японской одежде перекидывали через пояс. На выставке «Мастера нэцке» представлены вещицы самых разных форм из коллекции Эрмитажа и частных коллекций: в виде животных, людей и сложных сюжетных композиций.





«Эрмитажник ideale»: музейный взгляд на Петербург

До 30 октября, 0+





Новая выставка цикла «Без*известный фотограф Пресняков — последний мирискусник Ленинграда» в галерее «Борей» получила название «Эрмитажник ideale». Зрители узнают о «музейном периоде» фотографа, который много лет проработал в Эрмитаже. Он снимал не только Зимний дворец изнутри и снаружи, но и поднимался на крышу музея.





Монументальная мозаика стала центром внимания в «Точке»

С 5 октября, 12+





В архитектурной фотогалерее «Точка» стартует экспозиция «Советская монументальная мозаика юга России. 1937-1991». Сочетание национальных и фольклорных мотивов, советской тематики и модернистских подходов к изображению действительности на мозаиках буквально за два десятилетия сформировали уникальный и легко узнаваемый почерк. Именно он теперь и окажется в центре внимания.





Послушать музыку





«Солёный мужик»: первый концерт в Шереметевском

4 октября, 18:30, 12+

Источник: Музей театрального и музыкального искусства











Музей театрального и музыкального искусства задумал необычную серию концертов в Шереметевском дворце: они пройдут по окончании обычных часов его работы. Все выступления объединили под названием Salon de musique («Солёный мужик»), построив его на шутке-мондегрине: по-русски — ослышке. Первый концерт цикла пройдет 4 октября — на нем выступит трио: Сергей Старостин (голос, народные инструменты), Владимир Волков (контрабас) и Аркадий Шилклопер (валторна, флюгельгорн).





Юлия Савичева споёт в «Космонавте»

4 октября, 20:00, 12+





Лирику и зажигательные хиты, песни о безответной и взаимной любви в «Космонавт» в этот уик-энд привезёт Юлия Савичева. Она собирает фанатов на большом сольнике.





Бутман, Долина, Новик — в БКЗ «Октябрьский»

5 октября, 19:00, 6+

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив











В этом году Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана отмечает 25-летие. В честь такой даты в БКЗ «Октябрьский» устроят большой концерт, где вместе с именитым коллективом на сцену выйдут Лариса Долина, джазовая дива Фантине, восходящая звезда жанра Варвара Убель и романтик, музыкант Билли Новик.





«Танцы минус» встречают октябрь

5 октября, 20:00, 16+





«Танцы минус» дают большой осенний концерт в «Космонавте». В программе: песни из последних релизов групп «С5етель» и «Круги» и главные из полюбившихся публике хитов.





В театрах





Фестиваль «Балтийский дом» покажет нестандартный театр

С 4 до 14 октября





Театральный фестиваль «Балтийский дом» обращает взгляд на Восток на фестивале своего имени и показывает самые смелые трактовки классики. В Петербург приезжают коллективы из Китая и из ЮАР, кроме того часть спектаклей представят российские коллективы. Именно работы «наших» режиссёров составили костяк программы в первые октябрьские выходные. Режиссёр Антон Федоров 4 и 5 октября представит свою версию «Мадам Бовари» (18+), а Кама Гинкас вместе с Московским театром юного зрителя покажет «Записки покойного Белкина» 6 октября. Полный гид по фестивалю читайте на сайте «Фонтанки».

На сцене «Легенды» — «Билокси-блюз»

5 октября, 19:15, 18+





Спектакль "Билокси-блюз" о столкновении стилей жизни и философий играет театр “Легенда” . Главный герой попадает в лагерь для новобранцев и учится искать общий язык с людьми, с которыми в обычных обстоятельствах они точно бы не стали друзьями. Драйв и «живость» происходящему зададут хиты группы Queen.





На экранах





«Восточный горизонт» — на «Лендоке»

До 11 октября





На “Лендоке” стартовал международный кинофестиваль России и стран Ближнего Востока. В афише «Восточного горизонта» — картины из Ирана и Штатов. Все показы бесплатные, по регистрации.





Сергей Гармаш перевоплотился в волшебника

С 3 октября, 6+

Источник: кадр из фильма











На экраны выходит семейное фэнтези Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». По сюжету на Земле оказывается Волшебник из глубин Вселенной. Он обживается в новых реалиях и обретает внучку. Однако в идиллию вмешивается звезда интернета Даша, тоже в своём роде волшебница: чем больше лайков она получает от фанатов в социальных сетях, тем моложе и красивее она становится. Волшебника в фильме сыграл Сергей Гармаш («Чебурашка», «Беспредел»), добрую Василису — Маша Кожина («Сёстры», «Пищеблок»), а злую сестру Дашу — Дарья Мороз («Медиатор», «Угрюм-река»).





Земля заговорит в фильме о катастрофе и экологии

С 3 октября, 12+

Источник: кадр из фильма











В кинотеатрах — картина Евгения Корчагина «Говорит Земля!». Простой шахтер Стас (Антон Филипенко, «Беспринципные»), попав под обвал в заброшенной шахте, начинает слышать голос самой Земли. Теперь герою предстоит предупредить человечество о том, что планета скоро перестанет быть прежней, убедить окружающих в том, что он не сошел с ума, и спасти мир.





Триумфатор «Берлинале» — в кино

С 3 октября, 18+

Источник: кадр из фильма











До российских кинотеатров добралась немецкая трагикомедия, которая получила «Серебряного медведя» за лучший сценарий на Берлинале. Героями картины «Жизнь» становится неблагополучная семья, в которой каждый несчастен по-своему. Муж Герд, страдающий деменцией, отправляется в дом престарелых. Его супруга, 70-летняя Лиззи, остаётся одна и понимает, что безнадежно больна. Их дочь, медсестра Эллен, — неудачница-алкоголичка. А сын, композитор Том, эмоционально замкнут и не способен выстраивать нормальные отношения с людьми.





Иностранец подсветит новые «особенности» национальной жизни

С 3 октября, 18+

Источник: кадр из фильма











«Особенности национальной больницы» — новый фильм о российском характере и реалиях окружающей жизни. Загадочную русскую душу познаёт молодой немец Вернер Мюллер, который соглашается поработать волонтёром в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Сценарий фильма написал умерший недавно Александр Рогожкин, чьи «Особенности национальной охоты» и их продолжения стали культовыми.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»