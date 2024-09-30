Ботанический сад приглашает на выставку бегоний и фестиваль клёна

Источник: предоставлено Ботаническим садом







Бегония — самое полезное растение для квартиры из-за особых фитонцидных свойств, к тому же бегонии бывают и миниатюрные, и крупные — на любой вкус. На традиционной выставке в Ботаническом саду можно будет увидеть порядка ста семидесяти сортов и гибридов. Ну а на выходных 5–6 октября в Саду пройдёт Фестиваль клёна с самыми разными активностями.



Резные листья и причудливый окрас бегоний не могут не удивлять разнообразием. Коллекция сада насчитывает 150 видов и более 170 сортов и гибридов бегоний — многие из них будут на выставке. Некоторые — совсем маленькие и пушистые (буквально), но есть и гиганты в человеческий рост. В Россию бегонии завезли в 1717 году из Голландии и более трёхсот лет эти растения выращивают в нашей стране. Изучить их можно будет в павильоне «Зелёный домик».



1 из 3 Источник: предоставлено Ботаническим садом

Ну а на выходных 5–6 октября в Саду пройдёт осенний Фестиваль клёна. Можно будет прогуляться по парку-дендрарию с маршрутным листом, на котором отмечены клёны, пройти по Субтропическому оранжерейному маршруту и узнать подробности про клёны субтропиков и другие растения, посетить Ботанический музей, где сейчас идёт выставка «Чай и не только», погулять в Японском саду, посмотреть выступление клоун-мим-театра «Мимигранты». Также в творческом центре Сада организуют мастер-классы для детей, подробности — на сайте.



Выставка «Многоликая бегония» пройдёт в «Зелёном домике» с 3 по 6 октября с 10 до 17 часов, 3 и 4 октября вход на выставку — по любым билетам в Сад, 5–6 октября — по фестивальным билетам. Фестиваль клёна пройдёт 5–6 октября с 10 до 17 часов, билеты будут продавать до 16.30. 0+

