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Афиша Plus Эрмитаж покажет нэцкэ из своего собрания и частных коллекций Москвы и Петербурга

Эрмитаж покажет нэцкэ из своего собрания и частных коллекций Москвы и Петербурга

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1 комментарий

В Пикетном зале Зимнего дворца покажут миниатюрную скульптуру Японии XVIII—XX веков. Нэцке неожиданно рифмуются с модными «обвесами» для сумок — правда, у японцев это был функциональный предмет.

Нэцкэ — миниатюрные скульптуры со сквозным отверстием, через которое пропускали шёлковый шнур. К нему привязывали небольшие предметы, необходимые в повседневной жизни: коробочку для лекарств, личную печать, кошелёк, кисет для табака. Всё это закрепляли на тканевом поясе оби (элемент японского традиционного костюма), используя нэцкэ как противовес.

На выставке будут экспонаты XVIII—XX веков, представляющие ведущие региональные центры резьбы. Вы увидите произведения Сюмэмару, Томотада, Масанао, Мицухару, Тамэтака, Минкō, Кокэй, Отоман и других резчиков, сможете проследить развитие искусства миниатюрной резьбы от зарождения до поздних интерпретаций традиционных форм.

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В Пикетном зале представят тридцать два предмета из эрмитажного собрания и сто пятьдесят три — из шести частных коллекций Москвы и Петербурга.

Выставка «Мастера нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии XVIII—XX веков из частных коллекций и собрания Эрмитажа» пройдёт в Пикетном зале Зимнего дворца с 3 октября 2024 года по 19 января 2025-го. 0+

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Комментарии
1
Dr. Jones
50 минут
А "тридцать два предмета из эрмитажного собрания и сто пятьдесят три" обязательно было эти цифры буквами писать?
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