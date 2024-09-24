Что смотреть на фестивале «Балтийский дом»? Театры от Дальнего Востока до Африки

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этом году петербургский театральный форум «Балтийский дом» пройдет с 4 по 14 октября . Он продолжит смотреть в сторону Востока — на сей раз Дальнего. И дотянется взглядом до Южной Африки. Так что наша зрительская оптика имеет шанс ощутимо раздвинуть границы. «Фонтанка» составила гид по спектаклям афиши: российским, африканским и одному китайскому, чтобы театралам не пришлось выбирать вслепую.



Российские спектакли «Мадам Бовари», режиссер Антон Федоров, Театральное агентство «Арт-партнер XXI» (Москва, Россия), 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





4 и 5 октября, 19:00, Большая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом»

Один из самых востребованных режиссеров среднего поколения Антон Федоров, полтора года назад возглавивший известный всем российским театралам новосибирский театр «Старый дом», в этом сезоне выпустит свой первый спектакль в Петербурге — и сразу в БДТ, да еще и «Утиную охоту», о которой мечтал Товстоногов. Это едва ли не главная интрига стартовавшего сезона, так что продолжить постигать режиссерский метод и стиль Антона Федорова, который точнее всего будет назвать драматической буффонадой, — самое время. «Мадам Бовари» — это, конечно, инсценировка знаменитого романа Флобера, но героиня Натальи Рычковой скорее из тех наших соотечественниц, которые начитались французских романов и поверили, что счастье — по-французски изысканное и окрыляющее — и возможно, и близко. На деле же проявятся вечные диагнозы из русской классики: «смешенье французского с нижегородским» и «неодолимо пошлое влияние» провинциальной действительности. Но всё это на сцене станет поводом для неисчислимых гэгов, трюков, приколов отборной актерской команды в составе Семена Штейнберга, Артура Бесчастного, Сергея Шайдакова, Ольги Лапшиной.

«Записки покойного Белкина», режиссер Кама Гинкас, Московский ТЮЗ совместно с театральным продюсером Леонидом Роберманом, 16+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





6 октября, 19:00, Большая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом»

Творческая биография режиссера из числа корифеев, Камы Гинкаса, с Пушкиным связана крепко-накрепко. «Записки покойного Белкина» — пятый его спектакль по главному российскому классику, но дело тут даже не в количестве, а в том, что именно с постановкой текста Пушкина связаны ключевые и счастливые повороты в судьбе режиссера Гинкаса. Сидя в Ленинграде в конце 70-х без работы, он собрался уходить из профессии, но напоследок решил поставить для прекрасного артиста Виктора Гвоздицкого моноспектакль по письмам Пушкина «Пушкин и Натали». Площадки для репетиций не нашлось, репетировали дома у режиссера. И вдруг, сразу после премьеры карьера Камы Гинкаса стремительно пошла в гору: случились московские гастроли, переезд в столицу, постановки в крупнейших театрах страны и за рубежом. В Москве появились легендарные гинкасовские «Пушкин. Дуэль. Смерть» и «Золотой петушок», а еще — единственный в карьере Гинкаса телеспектакль «Граф Нулин» с Мариной Нееловой.

О «Записках покойного Белкина», вышедших совсем недавно, ко дню рождения поэта, Гинкас размышляет замечательно парадоксально: по его словам, увлекло его жестокое несоответствие нелепых, смешных ошибок героев — и смерти как расплаты за них. Учитывая, что это еще и продолжение диалога Гинкаса с Пушкиным длиною в жизнь, спектакль обязателен к просмотру.



«Влюбленный носорог», режиссер Валерий Степанов, театр-фестиваль «Балтийский дом», 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





6, 7, 12 октября, 19:30, 91 комната театра-фестиваля «Балтийский дом»

В ряд российских постановок по русской и зарубежной классике вполне символично вклинился спектакль по современной китайской пьесе, такие уж времена. Несмотря на то, что традиционному музыкальному китайскому театру более тысячи лет, разговорный театр — как именуются в Китае драматические постановки по современным пьесам — возник чуть более 100 лет назад, причем на годы правления Мао Цзэдуна его снова как бы «выключили», репрессировали. Возрождение разговорной драмы началось в 1980-е, когда Китай снова оказался в контексте мировой культуры, и китайский театр стал учиться говорить на новом для него языке узнаваемых метафор и осмыслять с их помощью социальные проблемы.

Драматург Ляо Имэй написала «Влюбленного носорога» в конце 90-х, естественно, под впечатлением от абсурдистской драмы «Носорог» Эжена Ионэско, в которой в один из дней жители провинциального городка превращаются в носорогов. Главный герой китайской пьесы, Малу, звереет в фигуральном смысле, столкнувшись с нелюбовью легкомысленной красавицы Минмин, но убийство случается самое что ни на есть настоящее, и убивает он не красавицу, но сохраним тут интригу. Добавим лишь, что «Влюбленный носорог» — одна из самых популярных пьес современного китайского театра, которая выдержала в общей сложности более 2500 представлений. В репертуаре «Балтийского дома» она возникла благодаря лаборатории по современной китайской драматургии, которая прошла на предыдущем фестивале.



«Мертвые души», режиссер Андрей Прикотенко, театр «Красный факел» (Новосибирск), 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





8 октября, 19:00, Большая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом»

«Красный факел» — единственный российский региональный театр, объехавший полмира, принимавший участие в крупнейших европейских фестивалях, таких, например, как Wiener Festwochen (Венские фестивальные недели), и славящийся одной из самых сильных трупп в стране. Столь явная творческая состоятельность — результат более чем двадцатилетнего руководства театром Александра Кулябина и его команды. Глубоко драматичный вынужденный уход прежнего руководства, однако, не обернулся крушением этого крепкого художественного организма. Получив столь основательное наследство, новый творческий лидер «Факела» Андрей Прикотенко, судя по «Мертвым душам», сумел им распорядиться.

Действие занимает всё пространство сцены, которое в «Красном факеле» художник Ольга Шаишмелашвили еще и увеличила (в «Балтдоме», обладающем одной из самых больших сцен в России, это, возможно, и не понадобится), так что безграничные российские просторы ощущаются физически. Двухчасовой спектакль — остроумное исследование режиссером особенностей национальной ментальности, в которой, кажется, заложен ген абсурдизма. С упорством и стремительностью, достойными лучшего применения, персонажи, парадоксальные с точки зрения кастинга, но абсолютно гоголевские по сути и роскошно сыгранные, сочиняют Чичикова, демонизируют его и принимаются панически его бояться. В спектакле занято больше двадцати артистов, так что все любимцы публики — на сцене. Гости из Южной Африки Драматический театр в его европейском понимании возник в Южной Африке с приходом колонизаторов на рубеже XIX–XX веков , до этого театрализованные представления существовали здесь лишь как часть ритуальных игр. Однако в театре европейского типа, принесенном в ЮАР колонистами, могли работать только люди с белым цветом кожи. Режим апартеида и вовсе отстранил темнокожее население от значительной части социальных благ, в том числе и от культуры. Так что современный театр как таковой появился в ЮАР уже после создания президентской республики и избрания Нельсона Манделы её первым президентом в 1994 году. На рубеже веков в крупных городах — Претории, Йоханнесбурге, Кейптауне — начали строиться театральные здания и возникать частные театральные компании, получающие поддержку государства.



«Будь лучшей собакой» и «Система», режиссер Сейфемо Моцвири, Театральная компания African Tree Productions (Йоханнесбург, ЮАР), 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Соответственно: 9, 10 октября, 19:30, Малая сцена «Балтийского дома» и 11 октября, 19:00, Большая сцена «Балтийского дома»

Два спектакля одного и того же темнокожего режиссера, сооснователя компании African Tree Productions, объединившей музыкантов, танцоров и актеров, логично представить в одном «пакете», чтобы облегчить процесс знакомства.

«Будь лучшей собакой» — моноспектакль самого Сейфемо Моцвири. Его герой произносит монолог от лица четвероногого домашнего зверя, который меняет хозяев и философствует на тему границ собственной свободы и собственных возможностей. Надо ли говорить, что собачьи радости и горести и собачья жизнь несильно отличаются от человечьих, тем более что актер для превращения в животное не использует на сцене ничего, кроме собственной пластики.



Спектакль «Система» — образец южноафриканского документального театра. Пьеса создана драматургом Кгосана Текване в 2012 году на основе событий, случившихся в жизни трех реальных молодых людей, осуществивших побег из тюрьмы ради обретения вожделенной свободы. Однако на свободе их встретила та же тюрьма, которую общество последовательно выстраивает само для себя, утверждая в качестве правил жизни жестокость, ложь и полное отсутствие сострадания к ближнему. На сцене нет никаких декораций, только пятеро темнокожих актеров в однотонных костюмах ярких цветов: красного, синего, желтого, белого, коричневого. Однако критики, работавшие на Эдинбургском фестивале, все как один отметили исключительную естественность артистов, с первой минуты заставляющих поверить в подлинность истории.

«Гамлет», режиссер Фред Абрахамс, Театральная компания Abrahamse&Мeyer Production (Кейптаун, ЮАР), 18+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





10 октября, 19:00, Большая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом»

Создатели собственной театральной компании Фред Абрахамс и Марсель Мейер выбрали Шекспира своей специализацией. И стиль их постановок по пьесам английского Барда такой, что кажется, будто они открыли в ЮАР филиал британского «Глобуса». Их «Гамлет», сыгранный в марте 2023 года на Международном шекспировском фестивале в Румынии, придуман в лучших традициях площадного театра. В центре сцены установлен помост — и некуда героям спрятаться ни друг от друга, ни от своих страстей, ни от судьбы. Разве что за массивные причудливые маски, которые добавляют действию брутальности и ритуальности и отсылают к суровому Средневековью. А заодно помогают выполнить еще одну условность, которая была свойственна театру шекспировских времен: все роли, кроме одной (пусть это тоже будет интригой), в спектакле играют мужчины. При этом природная экспрессия и темперамент актеров обеспечивают истину страстей и умение обжить любую площадку и заполнить любой предоставленный объем.



Гости из Китая «Чудный мир гор и морей», режиссер Чжао Мяо, Чжэцзянский драматический театр (Ханчжоу, Китай), 12+

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





13 и 14 октября, 19:00, Большая сцена театра-фестиваля «Балтийский дом»

Объемный фолиант, который лег в основу этого спектакля, на самом деле называется «Каталог морей и гор». Мифы Древнего Китая действительно дошли до нас не в виде связных полусказочных легенд, как мифы античности, а именно в таком виде — как последовательное перечисление географических и природных деталей и особенностей всего, что существовало вокруг обитателей этой местности тысячелетие назад. Описания эти способны потрясать воображение и будить фантазию.

Например: «На горе Сун живет красная змея, называется Кормящая змея (Юй). На вершине горы растет дерево, называется Фэн. Дерево Фэн (платан) выросло из брошенных Чию колодок. Там живет человек с квадратными зубами и хвостом тигра, зовется Труп Деда Куана». Или: «За Северо-Западным морем, к северу от Красной реки находится гора Отроги Чжан. Там живет дух Прямовосседающий (Чжэнчэн) с человеческим лицом, туловищем змеи и красными расположенными один над другим глазами. Когда он закроет глаза, наступает тьма, откроет — появляется свет. Он не ест, не спит, не дышит. Он дарует ветер и дождь. Он освещает Великую Тьму. Его зовут Дракон-Светильник».

Создатели спектакля сложили отрывочные свидетельства в единый сюжет и придумали к нему современную обвязку — историю мальчика, который заигрался в компьютерные игры и совсем не хотел ни со сверстниками в реальном мире общаться, ни книжки читать, пока ему не подарили «Каталог морей и гор». Тут-то в жизни ребенка и начинаются чудеса, а для зрителей разворачивается впечатляющее, судя по фотографиям и свидетельствам зарубежных блогеров и журналистов-очевидцев, шоу в стиле фэнтези с применением современных технологий и с элементами Цирка дю Солей. Ну и, разумеется, с философским подтекстом.



Жанна Зарецкая, специально для «Фонтанки.ру»

