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    Антон Филипенко и Ирина Горбачева говорят с Землей в новой иронично-экологической комедии

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    Фото: кадр из фильма
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    3 октября на экраны выходит картина Евгения Корчагина «Говорит Земля!» По сюжету простой шахтер Стас (Антон Филипенко, «Беспринципные»), попав под обвал в заброшенной шахте, начинает слышать голос самой планеты Земля. Оказывается, у Земли развилась сильнейшая аллергия на жизнедеятельность человека. Планета долго крепилась, но вот-вот она чихнёт, и человечество исчезнет, как динозавры.

    Стас вместе с дерзкой экоактивисткой Еленой (Ирина Горбачева, «Аритмия») пытается убедить весь мир, что он не сумасшедший и что Земля предупреждает: человечеству срочно нужно спасать самих себя, обретя экологическое сознание.

    В фильме также снялись Гоша Куценко, Елена Подкаминская и Степан Девонин. Еще кто-то из звезд озвучивает и саму Землю — создатели не признаются, кто именно.

    Режиссер Евгений Корчагин известен по своим проектам «Просто Михалыч» и «Война семей». Съемки проходили в Москве, Ростовской и Свердловской областях.

    Сами авторы назвали фильм ироничным высказыванием с экологической повесткой и сравнили его с сатирой 2021 года «Не смотрите наверх».

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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