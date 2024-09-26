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Афиша Plus В кино покажут семейное фэнтези от Павла Лунгина о современных волшебниках

В кино покажут семейное фэнтези от Павла Лунгина о современных волшебниках

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3 октября в отечественный прокат выходит семейное фэнтези Павла Лунгина «Василиса и хранители времени». По сюжету, за какие-то провинности на земле оказывается Волшебник из глубин Вселенной. Здесь он обретает внучку Василису, тоже владеющую волшебными силами, воспитывает её и следит, чтобы волшебство не вторгалось в жизнь человечества.

Однако в дело вмешивается другая внучка Волшебника — звезда интернета Даша, тоже в своём роде волшебница: чем больше лайков она получает от фанатов в социальных сетях, тем моложе и красивее она становится. Однако Даше этого мало: она хочет завладеть волшебной силой Василисы и обрести вечную молодость. Война добра и зла развернется на улицах альтернативной волшебной Москвы.

Волшебника в фильме сыграл Сергей Гармаш («Чебурашка», «Беспредел»), добрую Василису — Маша Кожина («Сёстры», «Пищеблок»), а злую сестру Дашу — Дарья Мороз («Медиатор», «Угрюм-река»). Также в картине снялись Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев и другие.

Павел Лунгин известен зрителю по своим фильмам «Такси-блюз», «Царь», «Остров» — но фэнтези он снимает впервые. По собственным словам режиссера, сказка получилась непохожей на другие, совмещающей магию колдовства и магию интернета. «Мы пытались поместить сказку в современный мир, там и блогеры задействованы, и магия Деда Мороза», — рассказал режиссер.

6+

Матвей Пирогов

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