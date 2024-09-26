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Афиша Plus На экраны выходит немецкая трагикомедия, получившая «Серебряного медведя» за лучший сценарий на Берлинале

На экраны выходит немецкая трагикомедия, получившая «Серебряного медведя» за лучший сценарий на Берлинале

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С 3 октября в кино выходит фильм немецкого режиссера Маттиаса Гласнера «Жизнь». В центре сюжета — жизнь неблагополучной семьи Лунис. В ней каждый, как говорится, несчастен по-своему. Муж Герд, страдающий деменцией, отправляется в дом престарелых. Его супруга, 70-летняя Лиззи, остаётся одна и понимает, что безнадежно больна. Их дочь, медсестра Эллен, — неудачница-алкоголичка. А сын, композитор Том, эмоционально замкнут и не способен выстраивать нормальные отношения с людьми. Главное, что его волнует, — репетиция оркестровой композиции под названием «Sterben» — «Умирание». В оригинале фильм так и называется.

Тома в картине сыграл Ларс Айдингер, которого российский зритель видел в фильмах «Гольциус и пеликанья компания», «Уроки фарси», «Ирма Веп», а также в отечественной «Матильде», где он сыграл будущего Николая II.

Критики назвали фильм «злой, смелой, экстравагантной черной комедией» о проблемах детей и родителей, мрачной — и притом по-настоящему смешной и, как ни странно, жизнерадостной. Фильм был впервые представлен на 74-м Берлинском международном кинофестивале и получил премию «Серебряный медведь» за лучший сценарий, а также награду Гильдии киноактеров. Кроме того, он получил главную премию Немецкой киноакадемии «Лола» как лучший фильм.

18+

Матвей Пирогов

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