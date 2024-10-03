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Афиша Plus Выставки Русский музей покажет рисунки Врубеля, Серова и Малевича в Михайловском замке

Русский музей покажет рисунки Врубеля, Серова и Малевича в Михайловском замке

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Б. М. Кустодиев. Молодая купчиха в клетчатом платочке. 1919

Русский музей открывает выставку рисунка XX века из своего собрания. В Михайловском замке вы увидите порядка ста пятидесяти экспонатов: работы Михаила Врубеля, Валентина Серова, Кузьмы Петрова-Водкина, Казимира Малевича и многих других мастеров. Выставка «Линия. Штрих. Пятно» — возможность увидеть предметы, которые музей редко показывает из-за их хрупкости.

Всего в собрании Русского музея порядка 110 тысяч графических произведений, и кураторы выбрали самые яркие работы авторов прошлого столетия, чтобы представить XX век во всём разнообразии. Публике покажут вещи, исполненные карандашом, сангиной, тушью, пером, кистью, углём.

Выставка будет построена по хронологическому принципу, вы увидите движение от авангарда к реализму, книжную графику и театральные декорации. Будут даже вещи, выполненные в бронзе, граните и алюминии. От работ художников, сформировавшихся ещё в XIX веке, через произведения, осмысляющие Великую Отечественную войну, кураторы проведут зрителя к лиризму 60-х годов, экспрессионизму 80-х, новаторству 90-х.

В последние пару лет крупные музеи стабильно предлагают отличные выставки графики: Русский музей показывал и графическое наследие Александра Лабаса, и графику передвижников. Так посетители видят предметы, обычно доступные только хранителям и специалистам: долго экспонировать графику нельзя, большую часть времени она проводит в музейных фондах. Сокуратор нового проекта ГРМ — заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева.

Выставка «Линия. Штрих. Пятно. Рисунок XX века из собрания Русского музея» пройдёт в Михайловском (Инженерном) замке с 4 октября по 8 декабря 2024 года. 0+

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