В петербургском Фонде капремонта меняется руководитель

Дмитрий Шутов покидает должность руководителя петербургского Фонда капитального ремонта. По данным «Фонтанки», 28 августа — его последний день на этой должности.



Как сообщают источники «Фонтанки», исполнять обязанности главы фонда с четверга будет недавно пришедший в руководство регионального оператора замглавы Евгений Петров. До этого он работал советником профильного вице-губернатора Евгения Разумишкина, причем курировал в том числе жилищные вопросы.



Дмитрий Шутов возглавил Фонд капремонта в конце 2021 года, однако так и остался в должности врио руководителя.



В конце 2023 года Шутов рассказывал в интервью «Фонтанке» об основных изменениях в подходе фонда к подрядчикам. Одним из главных мероприятий за это время стала так называемая долговая амнистия, с помощью которой фонд несколько сократил накопившуюся задолженность по взносам.



При этом у прокуратуры оставались вопросы к исполнению многолетней программы капитального ремонта, отставание от которой не побороть, даже несмотря на увеличение краткосрочного годового плана.