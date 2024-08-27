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    В петербургском Фонде капремонта меняется руководитель

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    Дмитрий Шутов покидает должность руководителя петербургского Фонда капитального ремонта. По данным «Фонтанки», 28 августа — его последний день на этой должности.

    Как сообщают источники «Фонтанки», исполнять обязанности главы фонда с четверга будет недавно пришедший в руководство регионального оператора замглавы Евгений Петров. До этого он работал советником профильного вице-губернатора Евгения Разумишкина, причем курировал в том числе жилищные вопросы.

    Дмитрий Шутов возглавил Фонд капремонта в конце 2021 года, однако так и остался в должности врио руководителя.

    В конце 2023 года Шутов рассказывал в интервью «Фонтанке» об основных изменениях в подходе фонда к подрядчикам. Одним из главных мероприятий за это время стала так называемая долговая амнистия, с помощью которой фонд несколько сократил накопившуюся задолженность по взносам.

    При этом у прокуратуры оставались вопросы к исполнению многолетней программы капитального ремонта, отставание от которой не побороть, даже несмотря на увеличение краткосрочного годового плана.

    О концептуальных проблемах этой программы читайте здесь.

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    Евгений ПетровДмитрий ШутовФонд капитального ремонта
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