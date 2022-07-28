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    Смольный отменил конкурс на должность директора фонда капремонта из-за возможных шпаргалок

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    Курьезный сюжет с тестированием в ходе кадрового конкурса жилищного комитета Петербурга дошел до логического финала. Конкурс на выбор директора фонда капремонта отменен.

    Как сообщил сам комитет 28 июля, проводит квалификационный экзамен Минстрой. Отмена произошла после уведомления от министерства о невозможности определения результатов экзамена.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что случилось на этом этапе конкурса. Во время тестирования кандидатов на знание законодательства запрещено пользоваться справочными материалами и смартфонами. Видеозапись процесса, представленная жилкомом, Минстрой не устроила, по ней он не смог подтвердить, что все требования выполнялись

    На данный момент врио директора фонда капремонта остается Дмитрий Шутов, назначенный в конце прошлого года. О том, как в коммунальном блоке Смольного оценивают отставание и перспективы многолетней программы капитального ремонта домов, — читайте в материале «Фонтанки».

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