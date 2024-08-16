Куда пойти 16–18 августа: Фестиваль цветов, «Белые ночи в Купчино» и гастрофестивали

В этот уик-энд наслаждаемся вкусной едой и хорошей музыкой, ловим ветер в Новой Голландии, слушаем лекции о дизайне и фотографии и отправляемся в Купчино ради большого музыкального фестиваля.

Актуальное Фестиваль цветов обрёл новый дом

17 и 18 августа, 0+

Фестиваль цветов, на который традиционно съезжаются десятки лучших флористов, снова переезжает. В 2023 году он проходил в Кронштадте, а в этом году превратит в огромный цветник пространство между новым стадионом СКА «Арена» и выставкой «Мой Петербург». Праздник откроется в субботу в 15:00 парадом цветов, а сразу после открытия участники представят шоу флористов и начнут гала-концерт. Организаторы пригласили на фестиваль не только мастеров работы с букетами, но и лучших музыкантов: солистов Большого театра и Мариинки, артистов Музыкального театра имени Ф. Шаляпина и Петербургского театра музыкальной комедии. Весь вечер, а также в воскресенье у СКА «Арена» получится полюбоваться цветочными фигурами и композициями. Подробности праздника удобно смотреть в социальных сетях.

Фото: архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





День израильской кухни покажет кулинарный батл

18 августа, с 13:00, 6+

«Культурный квартал Брусницын» принимает гастрофестиваль — День израильской кухни. Бистро, рестораны и гастрономические лавки прямо на месте приготовят свои блюда-хиты, а шеф-повара станут участниками «фалафель-батла». В кулинарном поединке мастера сойдутся на сцене в 16 часов.

Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





Блюда из кино — в «Севкабель Порту»

17 и 18 августа, с 12:00, 0+

Лучшие повара в эти выходные готовят блюда из любимых фильмов и сериалов в «Севкабель Порту». На берегу Финского залива пройдёт гастрономический фестиваль «Кинокухня», на котором знаменитыми блюдами гостей не только накормят, но и расскажут о них в лекционной программе. Вход на праздник гастрономии свободный для всех.



В Новой Голландии — радиоуправляемые гонки 18 августа, 0+

В воскресенье внутренняя акватория Новой Голландии станет местом для регаты — но не с обычными яхтами, а с радиоуправляемыми. Управлять таким судном профессионалы научат всех желающих, а потом устроят большие гонки. На «уроки» не придётся записываться: участие бесплатное, но в порядке живой очереди. Весь день в «Сообществе» будут проходить лекции о парусном спорте. Яхтсмены расскажут об устройстве яхт и о зарождении парусного спорта.



Маяковка приглашает на «Типодень»

18 августа, с 14:00, 12+

Библиотека имени Маяковского устраивает «Типодень» — серию встреч с людьми, которые разрабатывают шрифты. Среди гостей этого года — каллиграф Роман Неофиди, создательница фирменного стиля Театра Ленсовета Арина Беренштейн и их коллега Алексей Ваняшин. Буквы авторства его команды используют многие известные бренды. Каждый участник расскажет о своем пути в профессии, проектах и поделится секретами мастерства.

Фото: vk.com/labateatr Поделиться Поделиться





«Фотоуикенд» — в день рождения «Росфото»

До 18 августа, 6+

В «Росфото» — «Фотоуикенд»: фестиваль ко дню рождения институции, на котором для гостей проведут экскурсии, квесты и образовательные встречи. В пятницу вечером куратор выставки «Контурные карты» приглашает на экскурсию по экспозиции и собирается объяснить, что такое «проектная фотография». В субботу в программе — детский квест об изобретении фотографии и лекция-прогулка о внешнем и внутреннем убранстве бывшего доходного дома страхового общества «Россия» на Большой Морской, в воскресенье — мастер-класс по уличной съёмке от фотожурналиста Лилии Файзулловой.

Выборг перенесётся в Средневековье

С 16 до 18 августа, 0+

Военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге» покажет прекрасную сторону Средневековья с рыцарями и дамами. Главным событием праздника станет «Турнир святого Олафа» — схватка реконструкторов латных доспехах по мотивам турниров прошлого на разных видах оружия. В перерывах между поединками в программе — тематическая музыка и угощения.

Фото: DarkRiver , vk.com/knights_castle Поделиться Поделиться





В музеях



Особняк стал местом встречи с искусством

До 6 сентября, 6+

Пространство Екатерининского собрания наполняется современным искусством. На этой неделе в особняке заработают четыре проекта одновременно. «Рамки места и времени» Виктории Мухонько представят зрителю пять видеоработ, исследующих дихотомию человеческой природы. Художник арт-резиденции благотворительной организации «Перспективы» Альберт Котов и музыкант и режиссер Иннокентий Людевиг-Чернецкий — оба участники медиалаборатории INNOKINO — покажут своё «Пространство звука. Место встречи с Другим», а двадцать авторов Сообщества Современных Сибирских Художников погрузят зрителя в пространство праздника районного ДК в городе N ностальгическим проектом «Невозможная дискотека». Последний «кирпичик» в серии выставок получил название My Limbo Land. Художница Ирина Задорожная привязывает «свое тело к цифровому и пустому телу посредством технологий», а «привычные повседневные ритуалы отделяют ее от времени и размещают в цифровом пространстве, обнаруживая его». Посмотреть все проекты за раз получится по единому билету.



«Седьмое небо» Дмитрия Маркова — у Anna Nova До 20 октября, 16+

Порядка шестидесяти работ Дмитрия Маркова — фотографа, прославившегося как автор репортажей о «провинциальной России», — показывает галерея Anna Nova на первой посмертной выставке «Седьмое небо». В знакомых всем нам образах кураторы предлагают увидеть не «хтонь», а любовь и красоту, и увидеть, во что верил и на что надеялся Марков.

Фото: vk.com/annanovagallery Поделиться Поделиться





Доспехи Лжедмитрия блистают в «Арсенале» До 10 ноября, 6+

В павильоне «Арсенал» в Александровском парке показывают части доспеха, принадлежавшего Лжедмитрию I. Уникальный предмет XVII века обычно хранится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, а теперь будет показан в историческом контексте. Проект в «Арсенале» расскажет о том, как доспех оказался в коллекции императора Александра II и как создавался, а также обратит внимание на необычные геральдические эмблемы. которые изготавливались в Европе.



Фото: Предоставлены Военно-историческим музеем артиллерии, инженерных войск и войск связи Поделиться Поделиться





Open You отправляет в погоню за летом

До 21 августа, 16+

В последние недели лета в галерее Open You заработала выставка Summer road. Междисциплинарный художник Сергей Rusich не стесняется заигрывать со зрителем через мультяшные яркие образы: автор щедро добавил в свои работы флёра скейт площадки, «где громко играет старенький и добрый hip-hop, стильные и спортивные ребята делают трюки на рапме», и вписал эти образы в композиции. Главный посыл Summer road — видеть радость в простых вещах и верить, что хорошее никогда не закончится.



Театральное «Мистерии» — во дворце старинного рода 16 августа, 18:30, 16+

Во дворце Юсуповых на Мойке начинаются показы театральной премьеры. Иммерсивный спектакль «Мистерии. Театральная игра в Доме Юсуповых» расскажет об истории знаменитого рода. Зрители будут переходить из зала в зал и слушать истории, рассказанные представителями разных поколений семьи. Основой сюжета стали мемуары и документы сиятельных владельцев дворца.

Фото: mysteries.spb.ru Поделиться Поделиться





«Легенда» устраивает детские выходные

17 и 18 августа, 11:00 В наступающие выходные театр «Легенда» даёт сразу два ярких детских музыкальных спектакля. В субботу в программе «Приключения Федоры» (3+) — музыкальная сказка с яркими костюмами, которая показывает детям сложный мир, придуманный Корнеем Чуковским в «Федорином горе». В воскресенье артисты сыграют «Сказку о рыбаке и рыбке» (6+). Для того, чтобы «говорить с детьми на одном языке», постановщики добавили в этот спектакль популярную музыку и веселые танцы.



Послушать музыку

«Белые ночи в Купчино» покажут другую сторону района 17 и 18 августа, 0+

Вова Чё Морале с «Sweet Hot Jazz Band», гости с Кубы «Trio Changito» с танцевальной сальса программой, «Trio Habana» с афро-кубинскими и испанскими ритмами, музыканты Ленинградского диксиленда п/у Олега Кувайцева — все они станут гостями бесплатного фестиваля «Белые ночи в Купчино» https://www.fontanka.ru/2024/08/12/73947944/. Идеологом праздника выступает Билли Новик, который считает, что и в спальных районах есть на что посмотреть.

Во «Флагштоке» — Олег Майами 17 августа, 19:30, 16+

На площадке «Флагшток» концерт под открытым небом даёт Олег Майами. Певец и шоумен исполнит свои главные хиты: совместный трек с NILETTO и Лешей Свиком «Не вспоминай» и «Громче города», «Если ты со мной» и другие хиты, сделавшие его звездой, прозвучат на берегу Финского залива.



Джазовый вечер — в «Севкабель Порту» 17 августа, 19:00, 12+

Хиты Френка Синатры, Луи Армстронга, Эллы Фицджеральд зазвучат на концерте «Джаз с оркестром у моря» субботним вечером. Классику жанра исполнит симфонический Dreamers Orchestra под управлением композитора и импровизатора Станислава Чигадаева.

Валерий Сюткин покорит «Космонавт»

18 августа, 20:00, 16+



«Реаниматор солнечного советского твиста» Валерий Сюткин выступит с коллективом «Рок-н-ролл Бэнд» в клубе «Космонавт». Музыкант исполнит главные хиты и настроит на яркий финал лета.



Во Дворе Гостинки споёт Jony 18 августа, 20:00, 12+

В пространстве «Двор Гостинки» в этот уик-энд поёт Jony. Самые известные хиты певца и музыканта — «Комета» и «Как любовь твою понять». Jony в Петербурге нередкий гость: он регулярно собирает залы известных концертных площадок.

Саша Алмазова сыграет романтический джаз 18 августа, 20:30, 16+

В джаз-клубе Игоря Бутмана вечер оригинального звучания устроят «главные романтики» отечественной сцены новой волны — Саша Алмазова и Non Cadenza. Все песни в репертуаре команды — авторские и на русском языке. В каждой композиции Алмазова старается исследовать грани своих музыкальных возможностей и делает джазовые кавер-версии собственных песен.



На экранах

Комедия о любви покажет муки выбора С 15 августа, 12+

В прокате стартует комедия режиссера Дениса Куклина «Выбери меня». Главной героине придётся выбирать между двумя конкурирующими женихами и не ошибиться. В картине снялась Анастасия Уколова, лучше всего известная по сериалам «Молодежка», «СашаТаня» и фильмам «Кровавая барыня» и «Капитан Волконогов бежал».

Мультфильм об обезьянке — от Леонардо Ди Каприо С 15 августа, 6+

На экранах — мультфильм Тима Харпера «Ози: Голос джунглей» об обезьянке, которая отправляется на поиски своих родителей. Одним из продюсеров мультфильма стал Леонардо Ди Каприо.



«Братья»: лес настоящий и мысленный

С 15 августа, 16+

